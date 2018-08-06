Крах, или взлет: чем обернулись санкции для российской нефтянки

Технологические и финансовые санкции США создают серьезные проблемы для нефтегазового сектора России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании с главами регионов Центральной России. По его словам, внешние ограничения показали уязвимость и зависимость отечественной энергетики от иностранного капитала и технологий.

Следует проработать «дополнительные механизмы», которые бы побуждали нефтяников переходить на отечественное оборудование, добавил Патрушев. Беда в том, что такого оборудования просто нет, посетовал еще в марте глава Минэнерго Александр Новак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным . В частности, создана лишь опытная промышленная установка для добычи сланцевой нефти методом гидроразрыва пласта.

После введения санкций технологическая база российской добывающей отрасли полностью остановилась в развитии, считает замдиректора Центра развития ВШЭ Валерий Миронов . По его словам, доля принципиально новых разработок упала с 30% в 2011 году до 0% — в 2016-м, пишет Finanz.ru

Международное энергетическое агентство также полагает, что возможности России наращивать добычу нефти при нынешней технологической базе практически исчерпаны. По расчетам МЭА, пик добычи в 11,74 млн баррелей в сутки Россия покажет в 2021-м году, после чего объемы начнут падать.

Но все это — большое заблуждение, убежден ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев . Накануне санкций нефтегазовый сектор действительно неприлично сильно зависел от западных технологий, но были предприняты очень серьезные шаги по исправлению ситуации, и сегодня эта зависимость почти полностью преодолена, заверил эксперт «Ридус»

Возвращение в Арктику

Аналитик выделил несколько наиболее чувствительных для нефтегазового комплекса сфер. Первая из них — сопровождение арктических проектов (навигация, метеорология и т. д.). Во времена СССР все это было развито достаточно сильно, но после распада союза пришло в упадок.

Были свернуты дрейфующие научно-исследовательские станции «Северный полюс» и большинство гидрометеорологических станций по побережью Северного Ледовитого океана, а также полеты полярной авиации и специальные маршруты ледоколов для наблюдения ледовой обстановки. В постсоветские годы всей этой деятельностью занимались семь норвежских компаний, что фактически угрожало суверенитету России.

После введения санкций норвежцам пришлось уйти. Зато проект «Северный полюс» и все старые гидрометеорологические станции были восстановлены, и построены новые, а арктическое побережье — очищено. Собственно, возвращение в Арктику началось еще задолго до санкций. Сейчас идет восстановление населенных пунктов вдоль трассы Северного морского пути. И сама трасса ожила: в прошлом году был поставлен рекорд по объему перевозок за всю ее историю — объем грузооборота составил около 8 млн тонн.

Реализуется очень мощная арктическая программа, и говорить о том, что какие-то технологии там потеряны, просто смешно, считает Танкаев.

Удачная покупка и «съедобные» реагенты

С технологиями гидроразрыва пласта ситуация оказалась несколько сложнее, хотя изначально они были разработаны в СССР в 60-е годы прошлого столетия, уверяет эксперт. Но эта сфера тоже была заброшена, производство оборудования остановлено, и быстро восстановить его не представлялось возможным хотя бы потому, что развитие остановилось, и те чертежи, которые остались, просто были безумно устаревшими.

Выход нашелся оригинальный: дело в том, что США запретили американским компаниям работать в России и передавать оборудование, а вот купить саму американскую копанию, которая этим занимается, оказалось вполне возможно — эта операция под санкции не попала. В результате «Роснефть» прибрела такую компанию со всеми потрохами — технологиями, чертежами. И сейчас производство оборудования полностью восстанавливается, запчасти уже производятся. Эта проблема в целом тоже решена.

Более того, российская промышленность пошла еще дальше. Как известно, с этой технологией связана экологическая проблема: химические реагенты, которые используются при гидроразрыве пласта, ядовиты. И это вызвало очень большие социальные трудности внутри США.

Есть целые регионы, например, штат Нью-Йорк, где использовать такой метод добычи ресурсов полностью запрещено. Кстати, и в Европе тоже, практически повсеместно. А в России за последние годы были разработаны реагенты, абсолютно безопасные для человека.

«Я присутствовал на демонстрации этих реагентов. Разработчик взял кусок химического реагента, который используются для гидроразрыва сейчас в России, сунул его в рот и начал жевать», — рассказывает Танкаев.

Технологический рывок

По словам эксперта, также достаточно сильно была уязвимая сфера производства катализаторов, но на них американцы санкции вводить не стали — видимо, не сообразили сначала. А сейчас делать это уже бессмысленно, потому что за последние годы производство катализаторов для нефтепереработки было полностью восстановлено.

«Технологический уровень нефтедобывающей и газодобывающей отрасли в России сейчас соответствует самому высокому уровню в мире. Мы не отстаем ни от кого, а по многим позициям обгоняем», — уверяет аналитик.

Единственное направление, где санкции еще ощущаются — производство платформ для бурения и добычи на шельфе. Но и в этом направлении ведется активная работа: заложено два огромных научно-производственных комплекса.

По слова Танкаева, фактически введение санкций обеспечило технологический рывок в России и способствовало созданию сотен тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. И перспектива у этого процесса достаточно хорошая, потому что даже если санкции сейчас снимут, назад уже никто ничего не отыграет: Россия продолжит развивать эти направления, и все будет делать сама.