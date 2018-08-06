Новак оценил выполнение Россией сделки ОПЕК+

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что уровень добычи нефти Россией укладывается в договоренности ОПЕК+. Об этом сообщается на сайте Минэнерго.

"В июне была достигнута договоренность обеспечить уровень соответствия в 100%. Это подразумевает суммарное наращивание добычи на 1 миллион баррелей в сутки от уровня добычи в мае", — сказал Новак.

Он также отметил, что уровень добычи нефти в последующие месяцы будет зависеть от достижения указанной цели.

Ранее Новак сообщил, что министерский комитет ОПЕК+ в сентябре может обсудить новое увеличение добычи нефти.

Он также добавил, что у участников ОПЕК+ есть любые возможности по изменению объемов добычи нефти, исходя из параметров соглашения.