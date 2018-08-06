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Новак оценил выполнение Россией сделки ОПЕК+
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Новак оценил выполнение Россией сделки ОПЕК+ 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что уровень добычи нефти Россией укладывается в договоренности ОПЕК+. Об этом сообщается на сайте Минэнерго.
"В июне была достигнута договоренность обеспечить уровень соответствия в 100%. Это подразумевает суммарное наращивание добычи на 1 миллион баррелей в сутки от уровня добычи в мае", — сказал Новак.
Он также отметил, что уровень добычи нефти в последующие месяцы будет зависеть от достижения указанной цели.
Ранее Новак сообщил, что министерский комитет ОПЕК+ в сентябре может обсудить новое увеличение добычи нефти.
Он также добавил, что у участников ОПЕК+ есть любые возможности по изменению объемов добычи нефти, исходя из параметров соглашения.
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