Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями

В Moody’s оценили способность России выстоять перед жесткими санкциями США

Российская экономика способна выдержать даже маловероятный сценарий распространения санкций на суверенный долг, который предложили американские законодатели, уверена аналитик Moody’s Кристин Линдоу

Линдоу в интервью Bloomberg заявила, что Россия предпринимала меры, направленные на сокращение вложений в казначейские бумаги США, и снизила зависимость от американской валюты. В итоге, по ее словам, российское государство стало менее уязвимо к угрозе более масштабных ограничений, передает РИА «Новости»

Эксперт агентства Moody’s подчеркивает, что сейчас Россия готова нейтрализовать удар со стороны любых новых санкций, которые могут ввести в ее адрес США.