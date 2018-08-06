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Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
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В Moody’s оценили способность России выстоять перед жесткими санкциями США 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Российская экономика способна выдержать даже маловероятный сценарий распространения санкций на суверенный долг, который предложили американские законодатели, уверена аналитик Moody’s Кристин Линдоу.
Линдоу в интервью Bloomberg заявила, что Россия предпринимала меры, направленные на сокращение вложений в казначейские бумаги США, и снизила зависимость от американской валюты. В итоге, по ее словам, российское государство стало менее уязвимо к угрозе более масштабных ограничений, передает РИА «Новости».
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Эксперт агентства Moody’s подчеркивает, что сейчас Россия готова нейтрализовать удар со стороны любых новых санкций, которые могут ввести в ее адрес США.
Напомним, американские сенаторы предложили ввести санкции против госдолга России. Под ограничения, в случае внесенного в Конгресс законопроекта, попадут облигации ЦБ, ФНБ, российского казначейства, их «агентов или аффилированных организаций», а также соглашения с ними о валютных свопах.
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Комментарии176  Ещё 5 источников 
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