Росстат обрадовал россиян

Росстат зафиксировал дефляцию

Дефляция потребительских цен в июле в России составила 0,3% после роста цен на 0,4% в июне.

По данным Росстата, в июле потребительские цены выросли на 0,3%, с начала года — на 2,4%. В июне инфляция составляла 0,4%.

«В июле существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции», — сообщает пресс-служба Росстата.

В сообщении говорится, что белокочанная капуста в июле подешевела на 30,1%, помидоры — на 27,6%, огурцы — на 20,7%. Бананы стали дешевле на 7,9%, виноград — на 6,6%, лимоны, картофель, чеснок — на 2,4-3,8%.

«Вместе с тем наблюдалось удорожание отдельных видов овощей и фруктов. Цены на свеклу выросли на 13,1%, морковь — на 9,0%, яблоки — на 1,8%», — отмечено в сообщении.

Кроме того, в 76 регионах произошло снижение цен на куриные яйца. Однако выросли цены на мясо птицы (3,4%), свинину и полуфабрикаты, а также рыбу (0,5-1%).

Ранее Росстат заявил о замедлении уровня инфляции.