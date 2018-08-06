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Росстат обрадовал россиян
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Росстат зафиксировал дефляцию 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Дефляция потребительских цен в июле в России составила 0,3% после роста цен на 0,4% в июне.
По данным Росстата, в июле потребительские цены выросли на 0,3%, с начала года — на 2,4%. В июне инфляция составляла 0,4%.
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«В июле существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции», — сообщает пресс-служба Росстата.
В сообщении говорится, что белокочанная капуста в июле подешевела на 30,1%, помидоры — на 27,6%, огурцы — на 20,7%. Бананы стали дешевле на 7,9%, виноград — на 6,6%, лимоны, картофель, чеснок — на 2,4-3,8%.
«Вместе с тем наблюдалось удорожание отдельных видов овощей и фруктов. Цены на свеклу выросли на 13,1%, морковь — на 9,0%, яблоки — на 1,8%», — отмечено в сообщении.
Кроме того, в 76 регионах произошло снижение цен на куриные яйца. Однако выросли цены на мясо птицы (3,4%), свинину и полуфабрикаты, а также рыбу (0,5-1%).
Ранее Росстат заявил о замедлении уровня инфляции.
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Комментарии49  Ещё 4 источника 
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