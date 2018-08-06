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Обдерут как липку: Скаршевский рассказал о хитрых манипуляциях украинского правительства
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Обдерут как липку: Скаршевский рассказал о хитрых манипуляциях украинского правительства 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«За 6 месяцев дефицит госбюджета составил 13 млрд грн. А план на полгода у правительства по дефициту бюджета был 40 млрд грн. То есть в бюджетный дефицит практически в 3 раза ниже планового. Но все хорошо только на первый взгляд. Потому что за шесть месяцев бюджет недополучил 15 млрд грн. Мало того, недофинансирование расходной части в первом полугодии составило 41 млрд грн», — подсчитал аналитик.
По его данным, государство не выполнило свои обязательства, в частности, перед оборонкой и медициной — недофинансирование составляет 6,5 млрд грн и 4,4 млрд грн соответственно. По его словам, выходит, что именно таким путем, без объявленного секвестра бюджета (уменьшения расходной части), Кабмин достиг уменьшения дефицита бюджета. А на самом деле с учетом урезания расходной части бюджетный дефицит почти выше в 4 раза заявленного и составляет порядка 54 млрд грн.
Также эксперт объяснил напряженку с деньгами на казначейских счетах.
«Среднемесячные расходы украинского бюджета составляют порядка 83 млрд грн. Чтобы иметь необходимый резерв на непредвиденные расходы на несколько дней, на счетах ежедневно должно хранится 8-10 млрд грн. А текущий показатель 2 млрд грн по состоянию на первое августа — явно низкий. Поэтому в какой-то из дней некоторые расходы могут остаться без погашения в полном объеме», — пояснил экономист.
И.о. министра финансов Оксана Маркарова сказала, что нехватка денег в казначействе — следствие невыполненных заимствований в первом квартале 2018 года в размере 56 млрд грн.
Скаршевский заявил, что это время для заимствований — это самое благоприятное. Так как со второго квартала внешнеэкономическая конъюнктура ухудшилась и поэтому теперь госзаймы обойдутся дороже.
Кроме того, проблемы не только с гривневым казначейским счетом, а и с валютным. На нем сейчас лежит $780 млн, а до конца года Украина должна выплатить внешние обязательства в размере $2 млрд
«Все эти долги и проценты будут погашены в будущем за счет наших налогов», — резюмировал финэкспрет.
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