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Действие льготы для IT-компаний в Ульяновской области планируется продлить до 2021 года
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Действие льготы для IT-компаний в Ульяновской области планируется продлить до 2021 года 

ТАСС 8 часов назад
УЛЬЯНОВСК, 6 августа. /ТАСС/. Власти Ульяновской области планируют продлить до 2021 года действие пониженной ставки налога на прибыль для IT-компаний. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба региональной корпорации «Правительство для граждан», занимающейся развитием интернет-технологий.
В 2016 году в Ульяновской области начали действовать льготы для IT-компаний, аккредитованных в Минкомсвязи РФ. Для них ставка налога на прибыль снижена до 13,5%. В настоящее время льготой пользуются 107 организаций. За время действия пониженной ставки они на 30% увеличили штат своих сотрудников, на 34% — свои доходы, их налоговые отчисления в бюджет региона при этом выросли на 45%.
"За время действия налоговой льготы отмечен существенный положительный экономический эффект для развития региона. Специалистами сделан вывод о целесообразности продления действия пониженной налоговой ставки для IT-компаний до 2021 года", — цитирует пресс-служба директора корпорации Светлану Опенышеву.
По предварительным данным, благодаря продлению льготы в бюджет Ульяновской области до 2021 года поступит дополнительно 9,3 млн рублей в виде НДФЛ.
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