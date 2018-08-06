Действие льготы для IT-компаний в Ульяновской области планируется продлить до 2021 года

УЛЬЯНОВСК, 6 августа. / ТАСС /. Власти Ульяновской области планируют продлить до 2021 года действие пониженной ставки налога на прибыль для IT-компаний. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба региональной корпорации «Правительство для граждан», занимающейся развитием интернет-технологий. В 2016 году в Ульяновской области начали действовать льготы для IT-компаний, аккредитованных в Минкомсвязи РФ. Для них ставка налога на прибыль снижена до 13,5%. В настоящее время льготой пользуются 107 организаций. За время действия пониженной ставки они на 30% увеличили штат своих сотрудников, на 34% — свои доходы, их налоговые отчисления в бюджет региона при этом выросли на 45%. "За время действия налоговой льготы отмечен существенный положительный экономический эффект для развития региона. Специалистами сделан вывод о целесообразности продления действия пониженной налоговой ставки для IT-компаний до 2021 года", — цитирует пресс-служба директора корпорации Светлану Опенышеву По предварительным данным, благодаря продлению льготы в бюджет Ульяновской области до 2021 года поступит дополнительно 9,3 млн рублей в виде НДФЛ.