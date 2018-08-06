Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США

Перед Россией маячит угроза пострашнее американских санкций

Рынки и рубль крайне нервно реагируют на внесение Конгрессом США на рассмотрение нового пакета санкций в адрес российского суверенного долга. Прогнозы все страшнее — падение курса рубля едва ли не до 100 рублей за доллар. И все же Россия, во-первых, неплохо подготовилась к такому сценарию — а во-вторых, имеются даже куда более серьезные опасности и угрозы.

Аналитик Moody's Investors Service Кристин Линдоу уверена, что Россия готова отразить удар со стороны любых новых санкций США, включая даже введение ограничений в отношении российского суверенного долга. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Россия уже приняла ряд мер по снижению зависимости от доллара: в апреле и мае в разы сократила объем вложений в ценные бумаги США. Таким образом, Россия больше не входит в число первых 30 стран по объему инвестиций в госбумаги США.

«В апреле, когда были введены санкции, стало ясно, что сделки в долларах могут оказаться проблематичными для компаний и физлиц, поэтому они планируют свою деятельность соответствующим образом. Думаю, так поступил бы любой ответственный регулятор», — говорит Линдоу.

Рынки слишком преувеличивают негативные последствия для России, согласен руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников

«Сейчас, на мой взгляд, складывается обычная история для августа — возникает пауза в рыночной активности, инвесторы фиксируют прибыль и несколько пересматривают свои стратегии с учетом обстоятельств, которые могут произойти осенью. Поэтому сегодня гипотетические последствия санкций оцениваются многими выше их реальных последствий», — говорит экономист.

Если предположить, что США введут новые антироссийские санкции в их самом жестком варианте, то это, согласно исследованию аналитиков «Сити Групп», приведет к падению курса рубля на 5-15%. Девальвация на 15% или до 73-74 рублей за доллар произойдет, если будут запрещены все операции по всем международным инвесторам с российскими ценными бумагами. Это также повысит доходность, то есть стоимость управления российским долгом, на 2-4%.

Запрет же на покупку только нового долга со стороны США (что чуть более вероятно) не приведет к резкой девальвации рубля, его курс может лишь краткосрочно упасть на 3-4% до 65-66 рублей, считает Валерий Безуглов из ИК «Фридом Финанс». Рубль поддержит профицитный бюджет в 2018 году на фоне высоких цен на нефть, ЗВР на уровне 459,5 млрд долларов, а также дополнительное финансирование казны за счет повышения НДС и продаж «народных» облигаций внутренним инвесторам.

Россия действительно неплохо готова к новому удару санкций. «У нас есть определенный запас прочности. Неплохо наполняется Фонд национального благосостояния — наша подушка безопасности. Не исключено, что при текущих ценах на нефть уже к концу этого — начале следующего года, возможно, фонд возьмет законодательно установленную планку в 7% ВВП», — говорит Никита Масленников. После этого уровня сверхдоходы от нефти и газа можно будет уже вкладывать в реальную экономику, а не копить.

«За последнее время Россия поднакопила достаточно золотовалютных резервов. Их хватит как минимум на два года, даже если для России полностью закроют внешние рынки. Пока же российская экономика старается искать новые рынки сбыта, делая ставку на Азию и внутренний сбыт», — отмечает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук.

Сильного оттока иностранного капитала не будет, так как за последние годы западные инвесторы уже вывели большую часть вложений из России, добавляет он.

«По данным ЦБ РФ, доля нерезидентов на рынке ОФЗ в начале июле сократилась до 28,2% по сравнению с максимальным уровнем в 34,5% в начале апреля текущего, из которых на долю американцев приходится лишь часть активов. И покупки облигаций нерезидентами зачастую совершаются через офшорные инвестиционные фонды, зарегистрированные в «нейтральных» юрисдикциях», — указывает Валерий Безуглов.

Россия научилась жить в условиях санкционного давления.

«Наблюдается стабильная ситуация в банковской сфере и в целом в российской экономике. Хотя она и не блещет особыми темпами, тем не менее, сейчас позиции гораздо более прочные, что в первой половине 2017 года. Будем приспосабливаться (к новым санкциям), и приспособимся, хотя это и дополнительное обременение. Будет повторение ситуации 2015-2016 годов», — отмечает Масленников.

Единственное, что могло бы серьезно подорвать российскую экономику — это запрет на экспорт нефти и газа, но со стороны западных стран это было бы равносильно прямому объявлению войны, замечает Ткачук. Газпром абсолютно не случайно избегает попадания в санкционные списки.

Наличие такой картины российской экономики дает основание заявлять, что свои полтора процента годового ВВП она вытянет в следующем году, считает экономист из Института современного развития. «Поэтому Moody's и говорит американцам:

»Что вы суетитесь, ребята? Вы все равно ничего не добьетесь, не нанесете неприемлемый ущерб экономике РФ. Вы только вызовете нежелательные тренды по отношению к развивающимся экономикам, которые лягут и на рынок США, тоже не безоблачный сегодня», — считает Никита Масленников.

Потому что санкции США против госдолга РФ — это палка о двух концах. «Можно получить и по лбу. Еще в начале этого года Минфин США дал вполне корректное заключение, что это нежелательно, потому что в силу эффекта домино нанесет ущерб не только РФ, но и международным финансовым рынкам, и, естественно, самому американскому финансовому рынку. Тем более есть масса других факторов, которые могут сыграть роль спускового крючка. Это и торговые войны, и неустойчивость рынков, и проблема глобального долга, превышающего мировой ВВП более чем в три раза. Зачем добавлять сложностей, когда и так ситуация перегружена рисками? Этим определенно желание „Мудис“ — сдержать американских законодателей, чтобы они не преумножали количество сложностей», — добавляет собеседник.

Здравый смысл международных финансов настроен категорически против подобных санкций. Но у политиков есть свои резоны. «Это карта, которая будет активно разыгрываться перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Поэтому стоит ожидать нагнетания этого сюжета, и рынки будут реагировать нервозно», — предупреждает Масленников.

Поэтому стопроцентной гарантии, что санкции введены не будут, никто, конечно, дать не может. Однако, по мнению Линдоу из Moody's Investors Service, вероятность введения американских санкций в адрес российского суверенного долга остается низкой.

«Думаю, «Русал» стал для них уроком, что нужно очень внимательно следить за тем, насколько далекоидущими могут оказаться последствия. Эффект оказался масштабнее, чем они ожидали», — говорит Линдоу.

Масленников тоже склоняется к тому, что до жестких санкций дело не дойдет: возобладает финансовая логика, а американским политикам осенью будет уже не до санкций против России.

«В ноябре у американцев будет много других поводов для головной боли — из-за санкций против Ирана, из-за торговой войны с Китаем, которая чревата ослаблением юаня и перерастанием торговой войны в валютную. А это уже совсем иная картина глобальной экономики, приближающая ее к новому кризису», — предупреждает экономист из Института современного развития.

Собственно, по его словам, санкции США для России, на самом деле, не так страшны, как новый мировой кризис.

«Наполняя резервы, мы готовимся даже не столько к санкциям, сколько вообще к вероятности погружения мировой экономики в новый спад. Согласно логике экономических циклов, время сползания в рецессию ведущих экономик мира — во второй половине 2019 года — начале 2020 года. К этому надо быть готовыми. Мы имеем все шансы уйти в рецессию вместе со всем миром. Для нас это гораздо более существенный вызов, чем законопроект американского сената», — говорит Никита Масленников.

По его словам, если мировой рецессии не случится, то у нас в следующем году по рабочему прогнозу будет рост экономики на 1-1,5%. В противном случае остается надеяться, что мировая рецессия будет меньшего масштаба, чем это было в 2008-2009 гг.