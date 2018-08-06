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Инфляция в Венесуэле превысила 10600%
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Инфляция в Венесуэле превысила 10600% 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Рафаэль Гусман заявил, что с начала года инфляция в стране составила 10664%. Об этом сообщает El Nacional.
По его словам, уровень инфляции в стране в июле составил 125%.
"Комитет по финансам заявляет: инфляции в июле 2018 года — 125%, всего с начала года — 10664,7%, в годовом исчислении — 82766%, ежедневная — 2,7%", — написал он в твиттере.
Он отметил, что именно по этой причине венесуэльцы протестуют на улицах.
"Не существует такого повышения зарплаты, которое выдержит эту гиперинфляцию", — добавил Гусман.
В феврале сообщалось, что инфляция в Венесуэле за год превысила 4000%.
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