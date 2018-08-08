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Правительство выделило 2,1 млрд рублей на поддержку производства пассажирских вагонов
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Правительство выделило 2,1 млрд рублей на поддержку производства пассажирских вагонов 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: yarreg.ru
Правительство России выделило из своего резервного фонда 2,1 млрд рублей для предоставления субсидий на финансирование части затрат по производству пассажирских вагонов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.
«Выделение этих средств позволит обеспечить до 2022 года производство не менее 1 тыс. пассажирских вагонов, будет способствовать загрузке производственных мощностей, сохранению рабочих мест и трудовой занятости работников предприятий транспортного машиностроения и смежных отраслей», — говорится в пояснительной записке к документу.
Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 3 августа.
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