Отскок экономики перерастает в стагнацию 

Нынешний посткризисный отскок российской экономики, судя по макропоказателям, вероятно, перейдет в затяжную стагнацию. Об этом, как пишет "Коммерсант", говорится в докладе ЦМАКП "Тринадцать тезисов об экономике". Структура роста ВВП в первом квартале 2018 года не изменилась по сравнению с последним кварталом 2017-го, однако вклад всех факторов в его динамику снизился, подсчитали в ЦМАКП. На фоне снижения вклада в рост потребления домохозяйств растет значимость экспорта — последнее вряд ли окажется устойчивым трендом из-за санкций в отношении металлургии и ограничений на экспорт нефти по ОПЕК+. При этом вклад запасов в рост ВВП второй квартал остается отрицательным (на снижающиеся запасы указывают и конъюнктурные опросы ИЭП им. Егора Гайдара).
"Это хорошо корреспондирует как с окончанием восстановительной фазы посткризисного роста, характеризующейся восстановлением уровня запасов у предприятий, так и с высокими, превосходящими доходность бизнеса, процентными ставками (что сдерживает даже кредитование текущего бизнеса)", — считают в ЦМАКП.
Несмотря на недавно повышенную оценку динамики промышленности Росстатом, аналитики центра отмечают снижение индекса PMI в промышленности третий месяц подряд.
Дополнительным признаком намечающейся стагнации авторы доклада считают то, что длительный период увеличения спроса на рабочие места сменился его стабилизацией, а затем (в июле) и его снижением (с устранением сезонности). И хотя темпы роста реальных зарплат в первой половине года были высокими, они оказались результатом повышения зарплат бюджетникам.
Вчера же аналитики Райффайзенбанка, основываясь на данных Росстата о расходах физлиц в первом полугодии, оценили, что динамика всех номинальных зарплат в экономике (включая серые) остается более скромной, чем у работников организаций (показатель Росстата, который показывает зарплату чуть более 60% занятых): 5–6% против 10–12% в среднем с начала года. Та же статистика Росстата указывает на значительное увеличение доли обязательных платежей в расходах граждан. Во втором квартале 2018 года они достигли максимального номинального роста с конца 2014 года (10% в годовом выражении), а их вклад в расходы населения увеличился до 2 процентных пунктов, что достаточно ощутимо при относительно низких номинальных темпах роста доходов (5% в годовом выражении за второй квартал 2018 года), отмечают аналитики банка, поясняя такое увеличение необходимостью гасить новые банковские кредиты. Это является одним из факторов вялого роста потребительских расходов граждан и уменьшения сбережений.