Отскок экономики перерастает в стагнацию

Нынешний посткризисный отскок российской экономики, судя по макропоказателям, вероятно, перейдет в затяжную стагнацию. Об этом, как пишет "Коммерсант", говорится в докладе ЦМАКП "Тринадцать тезисов об экономике". Структура роста ВВП в первом квартале 2018 года не изменилась по сравнению с последним кварталом 2017-го, однако вклад всех факторов в его динамику снизился, подсчитали в ЦМАКП. На фоне снижения вклада в рост потребления домохозяйств растет значимость экспорта — последнее вряд ли окажется устойчивым трендом из-за санкций в отношении металлургии и ограничений на экспорт нефти по ОПЕК+. При этом вклад запасов в рост ВВП второй квартал остается отрицательным (на снижающиеся запасы указывают и конъюнктурные опросы ИЭП им. Егора Гайдара ).

"Это хорошо корреспондирует как с окончанием восстановительной фазы посткризисного роста, характеризующейся восстановлением уровня запасов у предприятий, так и с высокими, превосходящими доходность бизнеса, процентными ставками (что сдерживает даже кредитование текущего бизнеса)", — считают в ЦМАКП.

Несмотря на недавно повышенную оценку динамики промышленности Росстатом , аналитики центра отмечают снижение индекса PMI в промышленности третий месяц подряд.

Дополнительным признаком намечающейся стагнации авторы доклада считают то, что длительный период увеличения спроса на рабочие места сменился его стабилизацией, а затем (в июле) и его снижением (с устранением сезонности). И хотя темпы роста реальных зарплат в первой половине года были высокими, они оказались результатом повышения зарплат бюджетникам.