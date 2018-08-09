Борьба США с «Северным потоком-2» угрожает ЕС

Борьба США с «Северным потоком-2» угрожает безопасности ЕС

В США готовятся очередные санкции против России

Дело в том, что в Конгресс США поступил новый законопроект, предполагающий санкции против российской экономики и отечественных энергетических проектов. Пока он не принят, но это обстоятельство уже вызвало флуктации на отечественном финансовом рынке, что можно увидеть и на примере последнего эмоционального снижения курса российского рубля по отношению к доллару.

Данный санкционный пакет предполагает введение санкций против лиц, которые будут инвестировать средства в отечественные энергетические проекты, а также в отечественные государственные компании или структуры окологосударственного уровня. Учитывая нечеткость формулировок, необходимо сделать вывод, что под данные определения можно будет подвести любое российское лицо.

При этом, в данном законопроекте не раскрывается понятие «энергопроект», зато есть лимит в 250 млн долларов, причем он имеет обратную силу, т.е. под санкции попадет любой российский проект, который в итоге будет стоить больше означенной в законе сумме.

Все эти меры планируется применять в контексте инструментария прошлогоднего «санкционного кодекса» CAATSA, причем очевидно, что все это направлено и против «Северного потока-2», который должен начать строиться «Газпромом» уже в текущем году.

Американцы лоббируют интересы своего СПГ

В результате, возникает вопрос, американцы хотят принять все это на будущее или они с помощью данных инструментов собираются помешать и «Северному потоку-2», который имеет стратегическое значение, как для России, так и для Германии с Евросоюзом

Ведь проблема данных санкций заключается не в том, что их вводят США — наш товарооборот с американцами сравнительно небольшой, причем он даже в условиях всего этого противостояния практически не падает, а то, что он имеет характер экстерриториального действия. Т.е. подобные ограничения распространяются на все мировые структуры, до которых сможет дотянуть свою руку Вашингтон.

«На самом деле, американцы давно высказали свое неудовольствие фактом строительства «Северного потока-2», причем данная политика США касается любых отечественных трубопроводных проектов», — констатирует Перов.

С другой стороны, как замечает эксперт, здесь нужно понимать, что в значительной степени эта политика США вызвана не геополитическим противодействием Вашингтона Москве, а желанием американцев создать рынок сбыта для своей сланцевой продукции. Ведь подобную добычу газа давно развивают в США, и она, главным образом, ориентирована на внешний рынок.

Недавно американский СПГ поддержал президент Трамп

«Это, естественно, экспорт американского СПГ в Европу, причем достаточно вспомнить, какую отповедь президент США Дональд Трамп высказал в адрес канцлера ФРГ Ангелы Меркель, когда заявил, что американская сторона сегодня тратится на оборону Европы, а в ответ получает тот факт, что Евросоюз и Германия закупают в большом количестве российский газ», — заключает Перов.

Более того, Трамп тогда заявил, что европейцы подобными действиями подрывают обороноспособность старого континента, что на деле является стандартным лоббистским действием президента США по защите своих производителей в Евросоюзе.

«Поэтому подобный удар против российских энергетических проектов и, в частности, против «Северного потока-2 является ожидаемым, и для нас здесь крайне важна последующая позиция со стороны европейцев», — резюмирует Перов.

Ведь «Северный поток-2» важен не только для России, но и для Евросоюза, поскольку этот проект гарантирует энергетическую безопасность старого континента перед лицом такого ненадежного транзитера, как Украина. При этом, у Европы здесь просто нет выбора, поскольку несмотря на постоянные спекуляции, реальной альтернативы российскому газу не существует.

Европейцы осознают неконкурентность американского СПГ

«Пока остается вопрос, сумеют ли европейцы не прогнуться под давлением США, хотя мы знаем, что Германия настроена на продолжение сотрудничества с Россией по «Северному потоку-2» и другим подобным проектам», — констатирует Перов.

По словам Александра Валентиновича, новый санкционный пакет США действительно может затруднить реализацию «Северного потока-2», поэтому здесь нельзя говорить со стопроцентной вероятностью, что все в данном вопросе пройдет благополучно. Да, сегодня уже стартовали работы по этому проекту, но все же мы пока здесь не прошли точку невозврата.

«В принципе, в этом вопросе большой политики практически нет, поскольку со стороны США идет использование политического фактора в качестве инструмента лоббирования интересов американских производителей в Европе», — заключает Перов.

Соответственно, американцы хотят здесь облегчить доступ для американского СПГ на европейский рынок. Ведь основной проблемой поставок из США является их неконкурентная цена по сравнению с отечественным трубопроводным газом.

Примечательно, что сегодня в Евросоюзе существует мощностей по приему СПГ на 210 млрд кубометров, но они заполнены только на 20 процентов. При этом, общая доля американского СПГ на европейском рынке составляет порядка одного процента.

Кстати говоря, американские поставщики также не горят желанием идти в Евросоюз, поскольку цены на газ там ниже, чем в юго-восточной Азии и Латинской Америке. Таким образом, единственным для США вариантом здесь является парализация энергетического обмена между Россией и Евросоюзом вместе с их искусственным повышением цен на газ. В Евросоюзе все это прекрасно понимают, чем и вызвана официальная позиция Брюсселя и Берлина, что энергетический обмен с Россией будет сохранен в любом случае.