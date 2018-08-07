Почему США не хотят «дожимать» российскую экономику

Новые санкции США уже не так страшны России — она успела подстелить соломки, предупреждают в Moody’s. Сброс американских казначейских бумаг и снижение зависимости от доллара сделали страну менее уязвимой к угрозе более масштабных ограничений, заявила аналитик агентства Кристин Линдоу в интервью Bloomberg . При этом она сама считает маловероятным сценарий распространения санкций на государственный долг.

Очередной законопроект, предлагающий, в том числе, и такую меру, был внесен в Конгресс на прошлой неделе. Но Минфин США последовательно выступает против подобного решения, поскольку это может дестабилизировать мировые рынки, пояснила эксперт, а история с «Русалом» наглядно показала, насколько серьезными могут быть последствия непродуманных шагов.

«Думаю, эффект оказался масштабнее, чем они ожидали», — отметила Линдоу.

Угроза возросла

Инициатива американских сенаторов связана не столько с Россией, сколько с внутренней политикой США, полагают эксперты. Это следствие встречи президентов двух стран, которую на Западе восприняли крайней негативно, окатив американского лидера мощной волной критики. Эскалацию санкционной войны подстегивают также предстоящие выборы в Конгресс и опасения относительно вмешательства России в этот процесс.

Но причины для столь радикального ужесточения санкции должны быть более серьезными и действовать здесь и сейчас, полагает аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин . Например, это может быть ответом на резкое обострение геополитической ситуации в Крыму , в Сирии или на востоке Украины , или на события, аналогичные отравлению Скрипалей. Пока же такие жесткие ограничения выглядят необоснованными. При этом они достаточно опасны для самих США и для развитых стран в целом.

Любые санкции на госдолг с большой долей вероятности могут привести к увеличению стоимости обслуживания долгов по всему миру, потому что это повышает риск по таким обязательствам и, соответственно, требования к доходности. В итоге пострадают все страны. Развитые в меньшей степени с точки зрения повышения стоимости обслуживания на единицу долга, но зато у них больше сам объем долга, и эффект будет негативный. У развивающихся стран обычно долг меньше по отношению к ВВП, но стоимость его обслуживания вырастет на единицу долга больше.

«То есть, это негативно для всех участников глобальной экономики, бессмысленно и вредно», — подытоживает эксперт.

Решения американских властей относительно непредсказуемы, но пока введение санкций против госдолга выглядит крайне маловероятно, добавляет он.

Менее радужно настроен вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский . По его мнению, вероятность такого сценария уже превышает 50%. И в случае его реализации удар по российской экономике будет достаточно болезненным, хотя и не критичным.

Если западным инвесторам запретят покупать новые выпуски российского госдолга, скорее всего, они начнут избавляться и от старых бумаг, а доля иностранцев там до трети в зависимости от выпуска. Это приведет к повышению стоимости заимствований, что не очень хорошо для российского бюджета. С другой стороны, плюсом для казны станет неизбежное в этом случае падение национальной валюты: укрепление доллара на один рубль приносит бюджету дополнительные 100 млрд рублей.

Рубль утонет?

Если санкций против госдолга все же будут введены, американская валюта может подорожать до 73−75 рублей, то есть на 15−20% от нынешней цены, прогнозируют аналитики. Но большой паники на рынках не допустят монетарные власти, которые уже накопили достаточно большой опыт действия в подобных ситуациях.

«Те же ОФЗ, евробонды выкупят на баланс — не проблема», — говорит Вязовский.

Де факто рубль сейчас не является плавающей валютой, он зависит от интервенций Минфина , напоминает Нигматуллин, и в принципе не может укрепиться к доллару выше отметки в 55 рублей. Зато ведомство не мешает национальной валюте ослабляться, если какие-то другие факторы (санкции, отток нерезидентов из ОФЗ, повышение ставок ФРС ) играют не в ее пользу. Но тоже до каких-то разумных пределов. Минфин может временно и прекратить интервенции, если волатильность станет слишком сильной, как это было в апреле.

«Получается, что рисков стало больше, негативных факторов стало больше, при этом поддержки рубль фактически не получает. Поэтому мы считаем, что в целом есть вероятность его возвращения в тот диапазон, который был в 2017 году — первом квартале 2018 года — 55,5−61 рубль за доллар. Но сроки этого возвращения могут затянуться. Наверное, оно начнется уже после выборов в Конгресс США. Конечно, если они ничего не предпримут с точки зрения ужесточения санкций», — рассуждает аналитик. Незамеченный, но очень опасный.

Аналитики Bloomberg обратили внимание на еще один пункт законопроекта — расширение ограничений в отношении крупнейших российских госбанков. На фоне обсуждения потенциальных санкций против госдолга его почти не заметили. Между тем, по мнению некоторых экспертов, по российской экономике это может ударить сильнее, чем запрет на покупку гособлигации.

В частности, так считает экономист Barclays Capital в Лондоне Лиза Ермоленко.

«Самый резкий вариант санкций в отношении транзакций с российскими банками, в рамках которого под санкции подпали бы все госбанки, имел бы существенные последствия для всей российской экономики», — сказала она.

Подобные меры могут привести к реальной финансовой войне, полагает Вязовский. По сути, речь идет о запрете на расчеты в долларах, поясняет он, а это повлечет за собой закрытие корсчетов, объявление дефолта по обязательствам перед западными банками и корпорациями, в том числе американскими. И сами американцы на это не пойдут, уверен аналитик.