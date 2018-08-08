Косачев прокомментировал проект новых санкций США против РФ 

Ранее американские сенаторы от обеих партий внесли в конгресс законопроект, который предусматривает ужесточение антироссийских санкций. Новые ограничительные меры предусматривают наложение рестрикций на госдолг РФ, некоторых российских политиков и олигархов. Кроме того, санкции затронут энергетические проекты и импорт урана.
"Законопроект деструктивный по замыслу и в случае его принятия будет, разумеется, весьма негативно влиять на двусторонние отношения", — заявил Косачев РИА Новости. Он считает, что авторы документа «одержимы идеей нанесения максимального ущерба России, ее руководству и ее гражданам, отказывающимся подчиниться американским сценариям мироустройства».
Ранее газета «Коммерсант» опубликовала текст законопроекта о новых санкциях против России, подготовленный республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами.