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Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
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Лукашенко рассказал о дефиците мяса в России 

Газета.Ru 3 часа назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в России сильно подорожают мясные продукты. Об этом сообщает "БелТА".
Он подчеркнул, что значимость мяса и молока будет возрастать на российском рынке.
"Уже обвально идет информация о том, что мясные продукты в России сильно подорожают, обосновывается причина тем, что дорожает сырье. То есть в России нет мяса", — сказал Лукашенко.
Глава государства добавил, что не стоит забывать и о внутреннем рынке.
"И вопрос ценообразования — за это кто-то может потерять голову, и не только министр торговли", — подчеркнул Лукашенко.
Ранее Лукашенко рассказал о желании Белоруссии перестать зависеть от российского рынка.
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