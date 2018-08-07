Лукашенко заявил о дефиците мяса в России

Лукашенко рассказал о дефиците мяса в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в России сильно подорожают мясные продукты. Об этом сообщает "БелТА".

Он подчеркнул, что значимость мяса и молока будет возрастать на российском рынке.

"Уже обвально идет информация о том, что мясные продукты в России сильно подорожают, обосновывается причина тем, что дорожает сырье. То есть в России нет мяса", — сказал Лукашенко.

Глава государства добавил, что не стоит забывать и о внутреннем рынке.

"И вопрос ценообразования — за это кто-то может потерять голову, и не только министр торговли", — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко рассказал о желании Белоруссии перестать зависеть от российского рынка.