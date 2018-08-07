«Газпром» доведет Украину до «транзитного голодания»

Стратегия «Газпрома» приведет к «транзитному голоданию» Украины

«Газпром» перенаправил свои газовые потоки

Напомним, что появилась информация о том, что компания «Газпрома» сократила физические поставки газа через территорию Украины и Белоруссии, причем это сокращение составило за последнюю неделю 14 процентов от прошлого показателя.

Примечательно, что это событие не связано ни с ремонтными работами в отечественной газопроводной системе, ни с какими-то трудностями в украинской части системы «Уренгой-Помары-Ужгород», ни с проблемами в белорусском газопроводе «Дружба». Кроме того, это нельзя списать и на сезонный фактор, поскольку в июле-августе общие объемы поставок газа в Евросоюз значительно не меняются.

«До этого периода компания «Газпром» проводила ремонт мощностей «Северного потока-1», поэтому данное сокращение общих объемов поставок является логичным. Просто до этого «Газпром» перенаправил газовый транзит с «Северного потока-1» на газовые магистрали Украины и Белоруссии, а сейчас вернул эти объемы природного газа обратно», — констатирует Юшков.

Таким образом, в данной истории нет ничего предрассудительного, поскольку подобные манипуляции являются стандартной практикой «Газпрома» при осуществлении транзита своего природного газа в страны Евросоюза.

«Газпром» систематически убирает объемы поставок газа с Украины

«По сути своей, перед нами стандартный возврат объемов транзита газа и ничего более того, но здесь не надо забывать про известную политику «Газпрома», которая заключается в том, что в случае сокращения месячных или недельных поставок газа в Европейский союз по экономическим причинам, эти объемы убираются в первую очередь с Украины», — резюмирует Юшков.

Это является частью стратегии главной газовой компании России, которая связана с постепенным сокращением участия «Газпрома» в транзите газа через Украину, причем наиболее ярким моментом здесь выступает известный проект «Северный поток-2».

«Впрочем, в настоящий момент спрос на газ в Евросоюзе есть, причем это связано, как с жарой, так и с тем, что европейцы в прошлом году забрали значительные объемы газа из подземных хранилищ, а теперь просто компенсируют их», — заключает Юшков.

В результате этого, данным летом общие объемы поставок газа из России в Евросоюз не сильно снизились даже по сравнению с прошедшей зимой, поэтому все эти изменения в балансе поставок «Газпрома» не связаны с сезонным фактором.

Россия, Украина и Евросоюз ведут трехсторонние переговоры

«Другой вопрос, что европейцы уже практически компенсировали те объемы газа, которые были потреблены странами Евросоюза текущей зимой из газовых хранилищ на континенте, поэтому эти поставки в ближайшее время несколько снизятся», — констатирует Юшков.

И, естественно, здесь пострадают интересы Украины, поскольку «Газпром» обязательно выберет «Северный поток-1» и Белоруссию, а украинцы со своей газотранспортной системой подпадут под сокращение. И это не новость — такая политика применяется уже не первый год.

Это также является моделью для будущей политики «Газпрома» в ситуации, когда будет построен и введен в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2», а общие поставки газа через Украину будут сокращены. Впрочем, в этом вопросе есть и такой нюанс, когда направление транзита может определять и заказчик, причем, Брюссель по политическим причинам уже хочет оставить Украине какие-то объемы.

«Вопрос продолжение транзита через Украину после 2019 года, когда истекает срок базового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом», должен решиться в самое ближайшее время. Очень скоро на этот счет пройдут переговоры между представителями трех заинтересованных сторон — России, Евросоюза и Украины, чтобы что-то здесь в итоге решить», — резюмирует Юшков.

Поставки газа через Украину могут продолжиться только в безлимитном режиме

Это определит переговорные позиции сторон и ту стратегию, которой они будут придерживаться дальше, но на текущий момент все здесь зависит от того, какие условия будут обозначены в проекте нового соглашения, и устроит ли оно компанию «Газпром».

«Определенные объемы транзита отечественного газа все равно останутся у Украины, поэтому основной вопрос здесь заключается в том, какие будут условия у данного соглашения. И здесь «Газпром» настаивает на том, чтобы в этом договоре не было условия «качай или плати», и вообще каких-либо жестких лимитов по поводу объемов общего транзита», — заключает Юшков.

Отметим, что именно на основе дискриминационного условия «качай или плати» Стокгольмский арбитраж вынес свое решение в отношении компании «Газпром», когда признал иск «Нафтогаза» и назначил штраф в виде 4,6 млрд долларов.

«Газпром» согласится на новый контракт на транзит отечественного газа на Украину только на прозрачных условиях — если нужно что-то прокачать, соответственно, есть цена на газ и цена на транзит газа, и ничего более того», — констатирует Юшков.

Игорь Валерьевич считает, что стороны в итоге придут именно к такому пониманию вопроса, поскольку европейцы уже на протяжении многих лет постоянно говорят нам о том, что «качай или плати» и «бери или плати» являются несправедливыми условиями.

Теперь данную точку зрения нужно пролонгировать и в новый документ на транзит российского газа через Украину, пусть и Евросоюз и изменил свою точку зрения по этому вопросу из-за той поддержки, которую Брюссель сегодня оказывает Киеву.