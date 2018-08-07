Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»

В Германии начата укладка труб газопровода «Северный поток — 2». Это делает шансы на то, что проект будет заморожен, все более призрачными, отмечают эксперты. На Украине, в обход которой и строится «второй поток», не сомневаются, что после его пуска страна лишится денег за транзит российского газа, а газотранспортная система станет ненужной.

Финансовый директор европейского партнера «Газпрома» Uniper Кристофер Дельбрюк заявил, что в конце июля в Германии началась укладка первых труб газопровода «Северный поток — 2». Его маршрут пройдет по дну Балтийского моря от побережья России к побережью ФРГ.

«Укладка первых труб в Германии… началась в конце июля», — сказал Дельбрюк, которого цитирует РИА «Новости».

В пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG, «Газете.Ru» подтвердили сроки начала укладки труб.

В настоящее время в Грайфсвальдском заливе около Любмина работает судно-трубоукладчик Castoro 10. На его борту трубы свариваются в единую плеть и протаскиваются на берег с помощью лебедки, чтобы соединить береговые объекты «Северного потока -‑ 2» с морской частью газопровода.

Параллельно уже идут подготовительные работы для последующей укладки труб в Грайфсвальдском заливе. Пять экскаваторов ведут разработку 29-километровой траншеи для газопровода. Началась также подготовка к укладке труб в Финляндии и Швеции.

Компания Nord Stream 2 рассчитывает завершить строительные работы в Грайфсвальдском заливе к концу текущего года. Весь проект предполагается закончить к концу 2019 года.

На данный момент Финляндия, Швеция, Германия и Россия дали разрешение на прокладку газопровода в своей исключительной экономической зоне. Пока ответа ждут от Дании. Власти страны находятся под давлением США, Украины, Польши и бывших советских прибалтийских республик, возражающих против реализации проекта.

Впрочем, как заявил недавно исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер, компания Nord Stream 2 AG разработала альтернативный маршрут газопровода в обход исключительной экономической зоны Дании.

По его словам, стоимость «Северного потока — 2» не изменится, в случае задействования резервного маршрута.

«Мы разработали уже альтернативный маршрут, Nord Stream 2 AG не нужно дополнительных разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось при запуске проекта — она составляет €9,5 млрд», — сказал он (цитата по ТАСС).

Наличие разрешений от всех стран кроме Дании, дали «Газпрому» возможность начать прокладывать трубы в обход 10% маршрута, который может быть пересмотрен, если Дания не выдаст своего разрешения, отмечает директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский

Он говорит, что сейчас в арсенале компании 5 судов-трубоукладчиков, это позволяет держать хороший темп и проложить маршрут минуя остров Бронгхольм, который собственно и является местом которое нужно будет обойти либо справа, либо слева в зависимости о того что скажет Дания.

«Собственно, в целом на темп и сроки Дания своим решением уже никак повлиять не сможет. По сути, судна-трубоукладчики просто могут обойти спорный участок, а потом вернутся к нему и соединить трубы», — считает эксперт.

Напомним, что единственным акционером NS2 является «Газпром». С компаниями ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell , Uniper и Wintershall подписано соглашение о финансировании проекта в объеме 50% от его общей стоимости.

Ранее финдиректор Nord Stream 2 Пол Коркоран сообщал, что «Газпром» и европейские участники проекта уже инвестировали в него 4,8 млрд евро. Российская сторона вложила половину этой суммы.

Несмотря на начало строительства, на Украине надеются тем не менее, что шансы остановить проект еще остаются. Основные надежды возлагаются на США. Вашингтон хочет продавать в ЕС свой сжиженный природный газ и «Северный поток — 2» является прямым конкурентом американских поставщиков.

Власти США могут ввести против участников проекта санкции в рамках «наказания» России за «вмешательство» в американские выборы и прочие прегрешения. Нового набора ограничительных мер стоит ожидать уже этой осенью, до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. Какими будут эти санкции и как на них отреагирует ЕС, пока непонятно.

На Украине считают, что «Северный поток — 2» убьет ее газотранспортную систему, которая нужна для транзита российского газа. Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в интервью «Экономической правде» заявил, что не верит, что страна сохранит свой транзитный статус после запуска «второго потока».

«Я не верю, что через Украину будет прокачиваться газ, если «Северный поток — 2» будет реализован в формате, задуманном немцами и россиянами», — сказал он.

По его мнению, провал плана Украины по блокированию проекта может иметь негативные последствия для действующих украинских политиков на выборах 2019 года. Напомним, что стране предстоит избрать Верховную раду и президента.

«Если в результате бездействий мы придем в 2019 году, не дай Бог, к запуску проекта «Северный поток — 2», то это будет иметь большой негативный эффект на электоральные перспективы всех политиков, которые сейчас задействованы в принятии решений о транзите через Украину после 2019 года», — говорит Коболев.

«Нафтогаз» предлагает следующую альтернативу «Северному потоку — 2». Украина будет делиться доходами от транзита с западными компаниями, которые, помимо доходов от транзита, «дадут комфорт европейским потребителям и снимут те риски, о которых 15 лет рассказывает „Газпром“ — что мы ненадежны, неэффективны и воруем газ», говорит Коболев.

Для этого предлагается выделить газотранспортную систему (ГТС) в отельную компанию куда привлечь некоего зарубежного партнера. Впрочем, «Нафтогаз» этого сделать не может. Если такой раздел произойдет, то это будет нарушать положения действующего транзитного контракта и даст «Газпрому» основания разорвать его.

В общем, как признал Коболев, надежда сейчас только на США.