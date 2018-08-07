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Правительство не смогло выполнить поручение Путина
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Правительство не смогло выполнить поручение Путина 

Lenta.ru 4 часа назад
Показатели развития малого и среднего предпринимательства (МСП) на сегодняшний день не достигли нужных отметок, что привело к неисполнению прямого поручения президента России Владимира Путина. Как сообщает пресс-центр Счетной палаты, число работников в МСП должно было достичь 20 миллионов человек.
«Число хозяйствующих субъектов МСП в 2015-2017 годах выросло с 4,5 до 6 миллионов, вместе с тем число занятых в малом и среднем предпринимательстве в целом на 1 июля 2018 года составляет 19,2 миллиона человек», — подтвердил аудитор Андрей Перчян.
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Кроме того, он напомнил еще об одной цели, которую ставил глава государства, — довести вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП до 40 процентов к 2024 году. Однако данная цель не была учтена в действующей стратегии, поэтому оценка изменений невозможна.
В пресс-центре Счетной палаты также заявили, что уменьшился объем кредитов субъектам МСП. Национальная гарантийная система (НГС), созданная для поддержки развития МСП, не смогла изменить положение, хотя и подняла показатели на несколько процентов.
Помимо этого, по словам Перчяна, на федеральном уровне закреплено, что все средства на развитие МСП должны выделяться только в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» (подпрограмма «Развитие МСП»). Однако этого не происходит, так как на деле финансирование МСП зачастую проходит и по другим программам, из-за чего аудиторы не могут оценить эффективность.
Невзирая на плановое расходование средств, снизились такие показатели, как, к примеру, количество вновь созданных рабочих мест в секторе МСП. Аудитор связывает это с тем, что «реализация госпрограммы не оказывает существенного влияния на обеспечение занятости в сфере МСП». По итогам коллегии Счетная палата направила список замечаний ответственным за исполнение поручения президента ведомствам.
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