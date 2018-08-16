Госдеп пригрозил новыми санкциями из-за Ирана

Госдеп пригрозил тем, кто не присоединится к санкциям против Ирана

США заявили о готовности вводить вторичные санкции против стран, которые продолжат сотрудничество с Ираном после полноправного вступления в силу первой волны санкций, заявил на брифинге в госдепартаменте новый спецпредставитель по Ирану Брайн Хук. "Мы ожидаем, что торговая активность (в области сотрудничества с Ираном — ред.), включая грузоперевозки, будет сведена к ноябрю к нулю. Мы надеемся, что наши партнеры будут соблюдать режим санкций, и, я думаю, не стоит напоминать о готовности США в противном случае вводить вторичные санкции", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, как госдеп сможет убедить Китай соблюдать данные санкции. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.