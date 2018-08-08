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Бульдозером по тоннам еды. Американские СМИ рассказали об итогах санкций Кремля
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Бульдозером по тоннам еды. Американские СМИ рассказали об итогах санкций Кремля 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Американское издание Newsweek рассказало своим читателям об итогах четырехлетнего запрета на ввоз в Россию некоторых товаров из ЕС и США, сообщает Североамериканское бюро НСН.
«Россия уничтожает импортные товары ящиками, выявив 27 тысяч тонн и проехавшись бульдозером по более 26 тысячам тонн ввезенных продуктов с 2015 года», — пишет Newsweek со ссылкой на отчет Россельхознадзора от 6 августа 2018 года.
Отмечается, что в 2015 году массовое уничтожение «санкционки» вызвало недовольство и критику в адрес российского правительства. У нынешнего указа, подписанного Путиным, срок действия истекает в конце 2019 года.
Напомним, запрет России на импорт категорий товаров из Евросоюза и США стал ответными мерами на западные антироссийские санкции после вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году.
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