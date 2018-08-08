Угроза санкций умерила долговой аппетит Минфина

Угроза санкций заставила Минфин РФ умерить долговой аппетит

Угроза новых санкций к России со стороны США не дает долговому аппетиту Минфина разгуляться. Министерство финансов вынуждено пойти на сокращение предложения облигаций федерального займа до минимума за полтора месяца.

Сегодня ведомство проведет аукционы 5,5-летних "классических" госбумаг и флоатеров с погашением в 2022 г. на общую сумму 25 млрд руб., что является самым маленьким предложением с 27 июня.

Минфин РФ проведет аукционы ОФЗ-ПД 26223 с погашением в феврале 2024 г. на 15 млрд руб. и ОФЗ-ПК 29012 с погашением в ноябре 2022 г. на 10 млрд руб.

В среду также состоятся погашение ОФЗ-АД 46021, выплата купона ОФЗ-ПК 29006 на общую сумму 64,2 млрд руб.

Доходности ОФЗ растут в последние недели, а ставка по предлагаемым на первом аукционе ОФЗ-ПД 26223 поднялась до рекордных 7,85%: предложенный сенаторами США законопроект санкций к РФ предлагает распространить их на новый госдолг, а Банк России не собирается снижать ставку до конца года.

Поддержать спрос могут купоны и погашения в среду, но ведомству, скорее всего, придется дать премию ко вторичному рынку, пишет Bloomberg

"На фоне санкционных рисков возможность снижения ключевой ставки ЦБ РФ в этом году все менее очевидна. А ОФЗ с привязкой к Ruonia выглядят дорого относительно госбумаг с фиксированным купоном, — поделился своим мнением с Bloomberg управляющий ЗАО "КапиталЪ управление активами" Дмитрий Постоленко. — Выплаты и погашения — это, наверное, единственный фактор, благодаря которому может быть спрос на ОФЗ 26223".

Неделей ранее, напомним, Министерство финансов России прервало успешную серию размещений ОФЗ, не сумев продать инвесторам весь объем бумаг.

Минфин РФ на аукционах разместил облигации федерального займа двух серий лишь на 28,1 млрд руб. при лимите в 35 млрд руб.

Впрочем, первый аукцион был успешным. Классические ОФЗ серии выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 г. были проданы в полном объеме на сумму 15 млрд руб., при этом спрос оказался примерно вдвое выше предложения и составил 34,87 млрд руб.

А вот второй аукцион провалился. Более короткие бумаги серии 25083 с погашением в декабре 2021 г. были проданы лишь на 13,081 млрд руб. при лимите 20 млрд руб. Спрос также оказался высоким — 38,37 млрд руб., однако заявки не были удовлетворены.

Угроза новых санкций, которые в случае их введения затронут и новые выпуски ОФЗ, пугают инвесторов. Доходности десятилетних облигаций федерального займа приблизились к своим предыдущим максимумам, зафиксированным в середине июня.

Скорее всего, мы видим новую волну выхода нерезидентов из российских облигаций. Напомним, что июнь стал худшим месяцем для ОФЗ. Иностранцы за отчетный месяц сократили свои вложения в ОФЗ на 141 млрд руб., их доля в объеме рынка составила 28,2% по сравнению с 30,5% месяцем ранее, следует из данных Банка России. Отметим, что доля нерезидентов в ОФЗ опустилась ниже 30% впервые с февраля 2017 г.

Индекс цен облигаций федерального займа RGBI практически достиг минимума за 10 месяцев.