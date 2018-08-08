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Раскрыты детали нового законопроекта о санкциях против РФ
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Раскрыты детали нового законопроекта о санкциях против РФ 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Законопроект о новых санкциях США вводит их, скорее, против американского президента Дональда Трампа, чем против России, сообщает «Коммерсант».
Текст документа, который неделю назад был внесен в Сенат, оказался в распоряжении издания. Так, первым делом сенаторы призывают Трампа к поддержке их усилий по недопущению вмешательства России во внутренние дела США и просят публично призвать Москву вернуть Крым Украине и не помогать ополченцам Донбасса и президенту Сирии Башару Асаду.
Также сенаторы предложили запретить финансирование шагов любого политика США, в том числе президента, направленные на вывод страны из НАТО.
Кроме того, предлагается вынудить Дональда Трампа лучше исполнять уже введенные санкции против России, в том числе за счет пополнения «кремлевского списка» и поисков денег президента России Владимира Путина.
Наконец, американские законодатели намерены объединить все ранее введенные против России меры в единый механизм и создать для «координации» санкций особую структуру, а еще одну — для борьбы с российским влиянием в мире.
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