Раскрыты детали нового законопроекта о санкциях против РФ

Законопроект о новых санкциях США вводит их, скорее, против американского президента Дональда Трампа , чем против России, сообщает «Коммерсант».

Текст документа, который неделю назад был внесен в Сенат, оказался в распоряжении издания. Так, первым делом сенаторы призывают Трампа к поддержке их усилий по недопущению вмешательства России во внутренние дела США и просят публично призвать Москву вернуть Крым Украине и не помогать ополченцам Донбасса и президенту Сирии Башару Асаду

Также сенаторы предложили запретить финансирование шагов любого политика США, в том числе президента, направленные на вывод страны из НАТО

Кроме того, предлагается вынудить Дональда Трампа лучше исполнять уже введенные санкции против России, в том числе за счет пополнения «кремлевского списка» и поисков денег президента России Владимира Путина

Наконец, американские законодатели намерены объединить все ранее введенные против России меры в единый механизм и создать для «координации» санкций особую структуру, а еще одну — для борьбы с российским влиянием в мире.