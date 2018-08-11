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Трамп отметил прогресс в торговых переговорах с Мексикой
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Трамп отметил прогресс в торговых переговорах с Мексикой 

РИА Новости
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент США Дональд Трамп считает, что торговые переговоры с Мексикой идут хорошо, в свою очередь ситуация с Канадой продолжает быть напряжённой.
"Сделка с Мексикой подвигается хорошо… Новый президент Мексики (Андрес Мануэль Лопес Обрадор) был абсолютным джентльменом. Канада должна подождать. Их тарифы и торговые барьеры слишком высоки. (Их) автомобили будут облагаться налогами, если мы не сможем договориться", — написал он в своем микроблоге в Twitter.
США, Мексика и Канада по настоянию президента США Дональда Трампа ведут переговоры по актуализации зоны свободной торговли НАФТА. Трамп заявлял также, что предпочел бы раздельные торговые договоры с Мехико и Оттавой, что почти наверняка поставило бы крест на НАФТА. Ранее США заявляли о возможности отдельных переговоров с Мексикой и Канадой по НАФТА. И Мексика, и Канада заявляли о заинтересованности сохранить трехсторонний формат переговоров.
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