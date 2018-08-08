Российской экономике пророчат проблемы

Российская экономика в последнее время стабилизировалась, но к полноценному росту не перешла, и ее состояние остается напряженным. Ухудшается самочувствие компаний реального сектора, в результате снижается спрос на рабочую силу и замедляется рост зарплат, а обманчивый предвыборный оптимизм загоняет население в кредитную петлю. Похоже, страна втягивается в затяжную стагнацию, делают вывод эксперты ЦМАКП в докладе «Тринадцать тезисов об экономике».

Поводы для тревоги

Основным фактором роста отечественного ВВП остается экспорт, причем его вклад в общий показатель непрерывно увеличивается уже год — с 0,8% во втором квартале 2017-го до 1,8% в первом квартале 2018-го. В целом экономика замедляется: ее прибавка по итогам года оценивается всего в 1,3−1,6% (в 2017 году было 1,6%). И это на фоне достаточно высоких мировых цен на нефть, которые подпрыгнули с 53,1 до 66,3−66,6 долларов за баррель.

«Можно отметить, что «перестерилизация» нефтяных доходов благодаря жесткому бюджетному правилу состоялась», — иронизируют авторы обзора.

Наблюдается некоторое восстановление инвестиционной активности, однако, весьма неустойчивое из-за проблем в сфере корпоративных финансов. Компании вынуждены развиваться исключительно за счет собственных средств, что приводит к дефициту финансовых ресурсов. Следовательно, они не открывают новых рабочих мест, и не повышают зарплату уже имеющимся работникам.

Высокая оценка роста реальных зарплат (+5,2−5,5%) — результат «ступенчатого» увеличения выплат бюджетникам в конце прошлого года, тогда как остальные компоненты доходов населения практически не растут, отмечают в ЦМАКП.

Это отражается на потреблении, динамика которого близка к стагнации (апрель: +0.2%, май: 0.0%, июнь: +0.5%) как в продажах продовольствия, так и непродовольственных товаров. По данным «Ромир», средний чек на покупку в номинальном выражении снижался два месяца подряд (в мае и апреле).

При этом россияне «с упорством, достойным лучшего применения вновь с размаху опираются на долговой рычаг, столь больно бивший их ранее, в 2008—2009 гг. и в 2014—2016 гг.», говорится в докладе. Причину такой безмятежности его авторы видят в росте потребительского оптимизма на фоне предвыборного скачка зарплат: частные заемщики вновь поверили в устойчивость своего финансового положения.

Зато топ-менеджмент компаний впадает в пессимизм. Индекс деловой активности PMI, отражающий настроения управленцев, впервые за несколько лет провалился ниже уровня «осторожного оптимизма» (50,5−51,5%), естественного для нашей экономики, и продолжает падать (49,8% в мае, 49,5% в июне, 48,1% в июле).

«Очевидно, что компании «настраиваются» на длительную стагнацию рынков», — предупреждают авторы обзора.

В надежде на чудо

С выводами ЦМАКП в целом согласны и эксперты, опрошенные «Ридусом» . Опережающие индикаторы (те же последние индексы PMI) уже говорят о стагнации и спаде экономической активности, считает главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов

По его словам, негативный тренд в экономике формируется комплексом самых различных причин. В частности, тут можно отметить западные санкции, которые ограничивают дешевое фондирование наших компаний, усложняют финансовую логистику и сокращают приток западных инвестиций. Отрицательную роль играет и высокая ключевая ставка Центробанка , которая находится на уровне 7.25%, что гораздо выше уровня инфляции в стране в 2.5%.

«Это тормозит кредитование, рефинансирование, не стимулирует банки кредитовать реальный сектор, а в большей степени такая ставка способствует спекулятивным финансовым операциям банков. Однако Центробанк объясняет высокую ставку повышенными инфляционными настроениями и ссылается на рост налогов и снижение рубля», — рассуждает аналитик.

Получается, что правительство, повышая налоги и соблюдая бюджетное правило, способствует высоким инфляционным ожиданиям и не позволяет ЦБ РФ снижать дальше ключевую ставку, поясняет он.

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский , в свою очередь, отмечает, что министерства и депутатский корпус слишком быстро принялись искать источники для реализации майских указов президента, словно забыв, что располагаемые доходы населения не росли с марта текущего года, а до этого — падали на протяжении трёх лет.

«Так вместо более уместного в данной ситуации налога на роскошь, сенаторы проголосовали за повышение НДС, которое уже на этом этапе грозит ростом цен на некоторые услуги снабжающих организаций — а, значит, в конечном итоге, и тарифов ЖКХ», — говорит аналитик.

Он также отмечает, что цены на бензин за счёт «налогового манёвра» понизить не удалось, хотя пока смогли их стабилизировать. Но если цена на нефть на международных рынках поползёт вверх, что весьма вероятно учитывая ситуацию с санкциями США против Ирана, можно не сомневаться, что и цены на российских АЗС возобновят рост. И это — накануне сезона сбора сельскохозяйственного урожая.

«Учитывая отсутствие радикальных перемен в структуре российской экономики, которая по-прежнему опирается на сырьевой экспорт, спасти нас может только какой-нибудь «подарок извне» в виде растущих цен на нефть или смягчения режима санкций. Во второе, впрочем, верится с трудом», — добавляет эксперт.

Что дальше?

Рожанковский видит два приоритетных сценария развития ситуации на ближайшие полгода-год: стагнация в случае стабилизации потребительского долга и зарплат или рецессия в случае ухудшения структуры банковских балансов из-за просрочек и дефолтов по новым частным кредитам. Спад может быть ускорен усилением безработицы на фоне санкций, ускорением снижения располагаемых доходов по причине ускорения инфляции по окончании летнего относительного ценового затишья и/или нового витка девальвации рубля.

«Если санкции будут ужесточаться и дальше, если возникнут кризисные явления на развивающихся рынках, а к этому есть все предпосылки, то угроза рецессии может стать реальностью», — согласен с коллегой Богданов.

По мнению Рожанковского, краткосрочно исправить сложившуюся ситуацию можно было бы либо отказом от инициативы о полной конвертации валютной выручки госкомпаний в резервы, либо краткосрочной и ограниченной целевой эмиссией ЦБ РФ (поскольку это и так делает подавляющее большинство мировых центробанков).

Эти средства должны быть адресно направлены на повышение пенсий и пособий ниже прожиточного минимума, а также на субсидии для покупки товаров длительного пользования российского производства и налоговые вычеты для приобретающих первое жильё в кредит. В долгосрочной же перспективе необходимо отказываться от ручного управления экономикой, менять её структуру, постепенно повышая в ней долю внутреннего спроса.

«К слову, этим сейчас занят Китай — так что можно было бы, как минимум, получить соответствующую квалифицированную консультацию», — заключает эксперт.