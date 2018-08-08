Россия стала крупнейшим поставщиком угля на Украину

Украина увеличила долю импорта каменного угля и антрацита из России до 62 процентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные украинской фискальной службы.

По результатам семи месяцев 2018 года, Киев импортировал российского угля на сумму 1,1 миллиарда долларов. В 2017 году Украина купила у России угля на 1,5 миллиарда долларов.

Вторую и третью позицию среди стран, осуществляющих поставки этого сырья на Украину, заняли США (доля импорта около 31 процента) и Канада (около 2,5 процента).

В 2017 году на Украине был введен режим чрезвычайного положения в энергетике из-за дефицита антрацита. Поставки угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик были полностью прекращены из-за организованной Киевом транспортной блокады. Украина начала закупать уголь из третьих стран, включая ЮАР и США.