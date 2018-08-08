Эксперт оценил американский законопроект о новых санкциях против России

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT американский законопроект о новых санкциях против России.

«Это сейчас неотъемлемая часть дипломатической практики и риторики в США, не удивительно, что, скорее всего, подготовят новый пакет санкций. Было очевидно, что санкционный режим продолжится, потому что это следование долгосрочным геополитическим, геоэкономическим задачам США. Для того, чтобы их ввести, необходим формальный повод, как мы видим, их много: это и ситуация в Сирии, где у нас совершенно разные интересы, это ситуация на Украине, где Штаты заинтересованы в том, чтобы тлеющий конфликт на юго-востоке продолжался, потому что они хотят использовать Украину как потенциальную точку «входа» для давления на нашу страну», — отметил Данюк.

Эксперт добавил, что «антироссийская тематика является главной скрепой не только внешней, но и внутренней политики США».

«Мы видим, что антироссийский консенсус в американском истеблишменте до сих пор очень силен, им не выгодна наша кооперация с Европой в сфере энергетики, высоких технологий и промышленного производства, и в этом контексте они будут пытаться, чтобы наши банки, капиталы, компании, которые выходят на мировые рынки, подвергались карательным и ограничительным мерам», — заключил Данюк.

Ранее сенатор Линдси Грэм , один из авторов законопроекта по ужесточению антироссийских санкций, рассказал, какие меры планируют принять США в отношении России в рамках вводимых ограничений.

В частности, сенаторы хотят ввести ограничения на сделки, связанные с инвестициями в энергетические проекты, поддерживаемые государственными или полугосударственными российскими организациями. Отдельно указывается, что политики в рамках законопроекта намерены затребовать от госсекретаря официальное решение о том, соответствует ли Россия критериям, которые позволили бы объявить её государством — спонсором терроризма.