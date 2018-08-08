Названа реальная цена бензина

Цена за литр бензина Аи-92 составляла бы не менее 50 рублей, если бы государство не принимало никаких мер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования Vygon Consulting.

«Если бы стоимость топлива на АЗС определялась рынком, то литр Аи-92 сегодня обходился бы потребителю не менее чем в 50 рублей», — отмечают в исследовании.

По данным на 30 июля этот показатель находился на отметке в 41,51 рубля в среднем по России.

По словам аналитиков, в мае 2018 года оптовые цены впервые превысили розничные. Тогда же сети АЗС потерпели значительные убытки: они теряли 3,6 рубля за каждый литр Аи-92. В Vygon Consulting напомнили, что в конце 2017 года заводы делали большую скидку потребителю — от 3 до 7 рублей за литр, однако после повышения цен на нефть при ослаблении рубля нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) оказались бессильны в удерживании оптовых цен. Лишь с помощью правительства удалось решить проблему: оно понизило акцизы с июня и отменило их плановое повышение в июле.

Таким образом, потребители могут быть уверены в том, что сдерживание внутренних цен на бензин будет происходить вне зависимости от различных факторов, что является преимуществом данной системы регулирования российского рынка. К недостаткам модели, как отмечают эксперты, можно отнести «возложение негативных последствий от сдерживания цен на нефтеперерабатывающие заводы и АЗС».