Эксперт оценил намерение США ввести пошлины в размере 25% на китайский импорт

Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Бронислав Виногродский в беседе с НСН оценил намерение США ввести пошлины в размере 25% на импорт из КНР.

«Я думаю, что, во-первых, будут искать другие рынки сбыта, а во-вторых, эта история продолжается», — заявил он.

По мнению эксперта, у китайской стороны заранее готова пара схем, чтобы ответить американцам.

Как указал Виногродский, у КНР сильная подушка безопасности, и санкции, с одной стороны, оказывают влияние, но отнюдь не фатальное.

Ранее сообщалось, что США намерены задействовать пошлины на сумму $16 млрд на китайский импорт с 23 августа.