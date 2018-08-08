Эксперт оценил намерение США ввести пошлины в размере 25% на китайский импорт 

Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Бронислав Виногродский в беседе с НСН оценил намерение США ввести пошлины в размере 25% на импорт из КНР.
«Я думаю, что, во-первых, будут искать другие рынки сбыта, а во-вторых, эта история продолжается», — заявил он.
По мнению эксперта, у китайской стороны заранее готова пара схем, чтобы ответить американцам.
Как указал Виногродский, у КНР сильная подушка безопасности, и санкции, с одной стороны, оказывают влияние, но отнюдь не фатальное.
Ранее сообщалось, что США намерены задействовать пошлины на сумму $16 млрд на китайский импорт с 23 августа.
Также политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН прокомментировал готовность Евросоюза блокировать американские санкции против Ирана.