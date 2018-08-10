Минфин и ЦБ словом и делом пытаются удержать рубль

Минфин и Банк России , взяв небольшую паузу, прокомментировали резкое падение курса рубля этой недели и сделали попытку успокоить рынок, что при необходимости готовы задействовать все инструменты для обеспечения финансовой стабильности в стране. При этом сделаны уже и первые конкретные шаги: регулятор снизил с 8 августа ежедневные закупки валюты почти в два раза. Но набор этого и подобных механизмов еще не гарантирует спокойствия — важно своевременно их применить, хотя поводов для паники пока нет, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Российская валюта в среду под угрозой новых санкций со стороны США, которые могут затронуть внутренние активы, финансовые институты, сырьевые проекты и суверенный долг РФ, возглавила список аутсайдеров среди валют развивающихся стран, сильно ослабив свои позиции по отношению к доллару. Движение в рубле перекликалось с продажами на рынке акций и в сегменте суверенного долга.

На прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

Ситуация осложнилась дополнительными заявлениями о введении ограничений против России в связи с "делом Скрипалей".

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп

В итоге торговые сессии среды и четверга в сумме принесли доллару и евро рост против рубля примерно на 5% каждому. В пятницу рубль по инерции обновил минимум с июля 2016 года против доллара (67,12 рубля), а в четверг — против евро с апреля текущего года (77,33 рубля). В пятницу днем рубль пытается расти, выходя в плюс впервые за три дня против основных резервных валют.

ПЕРВЫЕ СЛОВА

Первым в четверг отреагировал первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов , заявив, что волатильность рубля вызвана как угрозой новой волны санкций США, так и оттоком капитала с развивающихся рынков. Силуанов подчеркнул, что ЦБ и Минфин следят за рынком и готовы к действиям при угрозе финансовой стабильности.

ЦБ выступил с заявлением на следующий день. Регулятор также связал повышенную волатильность курса рубля в последние дни с новостями о новых потенциальных санкциях, и отметил, что такие эпизоды обычно носят временный характер — рубль по-прежнему поддерживают продажи валютной выручки экспортерами.

"Использование альтернативных инструментов на данном этапе, по моему мнению, пока не требуется. Однако в случае возникновения угрозы внутреннему рынку валютной ликвидности расширение лимитов валютного свопа и возобновление валютного РЕПО могли бы качественно дополнить ограничение покупок иностранной валюты на открытом рынке. Оба механизма в обойме инструментов у Банка России, вопрос как обычно касается своевременности их применения и эффективной стоимости", — полагает главный экономист Росбанка Евгений Кошелев.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

Согласно данным на сайте ЦБ, объем покупки им валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина в среду, 8 августа, был вдвое меньше планового объема — 8,4 миллиарда рублей. Ранее Минфин анонсировал планы с 7 августа по 6 сентября покупать на внутреннем рынке валюту на 16,7 миллиарда рублей в день, суммарно — рекордные 383,2 миллиарда рублей.

ЦБ уже перешел от слов к действиям и снизил объем ежедневных покупок валюты, однако ничего экстраординарного в действиях регулятора нет: в апреле мы уже наблюдали, как валютные интервенции были полностью приостановлены на несколько дней, когда было объявлено о введении предыдущего пакета санкций, напомнила Ольга Стерина из компании "Уралсиб Кэпитал"

Тем не менее, в апреле регулятор выполнил план по интервенциям — это означает, что снижение интервенций сейчас должно привести к их увеличению в будущем, не исключила экономист.

"Стоит признать, что снижение интервенций будет способствовать сокращению волатильности валютного курса. ЦБ потенциально мог бы немного поддержать рубль за счет увеличения объемов стерилизации избыточной ликвидности, но, с другой стороны, банки вряд ли сейчас захотят снижать объемы свободной ликвидности в условиях нестабильной ситуации на финансовых рынках", — считает Стерина.

Снижение объемов покупок валюты на несколько дней должно существенно смягчить динамику курса рубля, пока с новыми санкциями не наступила большая определенность — по крайней мере, в вопросе влияния на сложности валютных расчетов госбанков, согласен Дмитрий Куликов из АКРА.

"Вообще же у Банка России, действительно, набор инструментов очень широк — ставки по операциям с банками, нормативы, взаимодействие с Минфином, даже к собственным интервенциям, в крайнем случае, можно вернуться. Опыт показывает, что в случае неопределенности весь вопрос в своевременности их применения, а не в их наличии", — подчеркнул эксперт.

ПОВОДОВ ДЛЯ ПАНИКИ ПОКА НЕТ

Максим Осадчий. При реализации самого жесткого сценария санкций США, запрещающих долларовые расчеты для российских госбанков, словесные интервенции ЦБ окажутся недостаточными для стабилизации рубля и финансового рынка России, уверен начальник аналитического управления банка БКФ

Аналитик вспоминает ситуацию финансового кризиса 2014 года — для стабилизации ситуации на финансовом рынке ЦБ тогда резко поднял ключевую ставку — до 17% с 10,5%.

"Тогда эта мера оказалось эффективной вместе с валютными интервенциями, а также предоставлением банкам валютной ликвидности с помощью валютных свопов и валютного РЕПО. Также возымели эффект репатриация и продажа экспортерами валютной выручки, равно как и разъяснительная работа ЦБ с особо ретивыми спекулянтами. Если вновь возникнет угроза стабильности на валютном рынке, то ЦБ вновь может использовать эти меры", — не исключил Осадчий.

"Думаю, при обострении ситуации интервенции будут сокращаться, в том числе до нуля. Возможно также повышение ключевой ставки ЦБ", — предположил он.

По мнению Куликова, Банк России совершенно точно видит риски для финансовой стабильности, потому что быстрые ослабления рубля, начиная с определенного уровня, существенно влияют на ожидания населения и компаний.

"Выработанный годами механизм реакции на неопределенность — рост спроса на валютную ликвидность. Такая реакция приводит к еще большему и нефундаментальному ослаблению, поэтому важно ее смягчать. В крайних случаях, когда уже поздно, приходится сильно двигать ключевую ставку, как в 2014 году. Сейчас до такого еще достаточно далеко: прекращение ежедневных покупок Минфина уже опробовано в апреле при введении прошлого раунда санкций, и было достаточно эффективно в смысле сглаживания курса", — пояснил он.

Кошелев также призывает пока не драматизировать ситуацию — риски для финансовой стабильности могут возникать в случае резкого роста волатильности и коррекционного тренда в курсе.