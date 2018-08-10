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Путин объяснит смысл пенсионной реформы
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Путин объяснит смысл пенсионной реформы 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин начнет активно разъяснять россиянам идею повышения пенсионного возраста. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два близких к администрации президента источника и регионального чиновника.
Собеседники издания заявили, что Путин подключится к этой работе еще до конца сентября, когда состоится второе чтение закона о пенсионной реформе.
Российский президент сделает несколько высказываний по поводу закона на разных площадках.
Заявления Путина могут прозвучать 26 августа, в День шахтера, или в преддверии новосибирского форума «Технопром» (27-30 августа). Президент заявит, что реформа нужна, но также скажет о необходимости ее широкого обсуждения. Он объяснит, что именно новый закон даст населению.
Госдума 19 июля в первом чтении приняла законопроект о пенсионном возрасте. По задумке правительства, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му. Сейчас пенсия для женщин в РФ начинается в 55 лет, а для мужчин — в 60 лет.
Путин был противников повышения возраста. В 2005 году он говорил, что таких изменений не будет, пока он остается на своем посту. Уже после первого чтения закона президент заявил, что ему не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста. При этом он подчеркнул, что без изменений в пенсионной системе обойтись нельзя из-за угрозы снижения доходов пенсионеров.
Комментарии  Ещё 6 источников 
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