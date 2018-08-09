«Ъ»: США могут ограничить импорт урана из России 

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Американский законопроект об усилении санкций против России (DASKAA) включает предложение ограничить импорт низкообогащенного урана из РФ до 2031 года, сообщает газета «Коммерсантъ».
Проектом предполагается продление действия квот, а также перенесение срока либерализации импорта на 2031 год.
При этом, пишет «Ъ», до 2020 года квоты для РФ будут расти, в следующем же десятилетии их предложено снижать. Проект также предлагает исключить существующую возможность сверхлимитных закупок урана в резерв Минэнерго США.
Поставками урана из России в США занимается входящий в "Росатом" TENEX, напоминает «Ъ». В прошлом году из общего объема продаж в $1,7 млрд на экспорт в Штаты пришлось около $700 млн TENEX отмечает, что общий портфель ее долгосрочных контрактов составляет $17 млрд При этом ряд таких соглашений выходит за рамки 2020 года, пишет «Ъ».
В июле ТАСС сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа планирует провести расследование для установления фактов прямого вреда, который наносят поставки зарубежного урана национальной безопасности США.