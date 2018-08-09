Ещё
«Ъ»: США могут ограничить импорт урана из России
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.90
$
65.40
76.51
76.00
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
72.14
–0.41 Золото
1213.84
–0.02 РТС
1113.78
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1594
–0.0048
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

«Ъ»: США могут ограничить импорт урана из России 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Американский законопроект об усилении санкций против России (DASKAA) включает предложение ограничить импорт низкообогащенного урана из РФ до 2031 года, сообщает газета «Коммерсантъ».
Проектом предполагается продление действия квот, а также перенесение срока либерализации импорта на 2031 год.
При этом, пишет «Ъ», до 2020 года квоты для РФ будут расти, в следующем же десятилетии их предложено снижать. Проект также предлагает исключить существующую возможность сверхлимитных закупок урана в резерв Минэнерго США.
Поставками урана из России в США занимается входящий в "Росатом" TENEX, напоминает «Ъ». В прошлом году из общего объема продаж в $1,7 млрд на экспорт в Штаты пришлось около $700 млн TENEX отмечает, что общий портфель ее долгосрочных контрактов составляет $17 млрд При этом ряд таких соглашений выходит за рамки 2020 года, пишет «Ъ».
В июле ТАСС сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа планирует провести расследование для установления фактов прямого вреда, который наносят поставки зарубежного урана национальной безопасности США.
ТАСС: последние новости
Минфин: спрос инвесторов из России достаточен для размещения запланированного объема ОФЗ Тимошенко предложила властям ехать за границу на заработки, чтобы спасти экономику Украины Украина в январе-июне нарастила импорт угля из России до 63%
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины обрушения рубля114
Рубль стремительно рухнул вниз425
Купившим квартиры россиянам раздадут мебель2
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США600
России хотят запретить использование доллара686
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение