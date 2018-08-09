«Ъ»: США могут ограничить импорт урана из России

МОСКВА, 9 августа. / ТАСС /. Американский законопроект об усилении санкций против России (DASKAA) включает предложение ограничить импорт низкообогащенного урана из РФ до 2031 года, сообщает газета «Коммерсантъ»

Проектом предполагается продление действия квот, а также перенесение срока либерализации импорта на 2031 год.

При этом, пишет «Ъ», до 2020 года квоты для РФ будут расти, в следующем же десятилетии их предложено снижать. Проект также предлагает исключить существующую возможность сверхлимитных закупок урана в резерв Минэнерго США.