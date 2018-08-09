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Государству посоветовали избавляться от компаний
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Государству посоветовали избавляться от компаний 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Государство должно продавать свои доли в компаниях практически во всех секторах экономики. К такому выводу пришли экономисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) в своем докладе, выдержки из которого приводит принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Эксперты проанализировали состояние и показатели 16 государственных и 133 частных компаний в период с 2006 по 2016 годы. Выяснилось, что все это время частные предприятия (с долей государства меньше десяти процентов) сильно опережали государственные по размеру дивидендов и уровню рентабельности собственного капитала (отношение прибыли к собственным средствам компании).
Кроме того, большинство частных компаний опережали своих государственных конкурентов по показателям долговой нагрузки (отношение чистого долга к доналоговой прибыли) — они была ниже. Ситуация изменилась только в 2016 году. Авторы связывают это с тем, что госкомпаниям под действием санкций пришлось срочно погашать долги.
Одна из причин, почему госкомпании уступают частным — лежащая на них социальная нагрузка, отмечают аналитики. Они вынуждены покупать неэффективное российское оборудование, снижать цены для отдельных категорий клиентов.
Авторы доклада уверены, что для развития экономики страны государство должно прибегнуть у массовой приватизации: полностью продать доли в компаниях тех отраслей, где на госпредприятия приходится менее двух третей рынка, и существенно снизить во всех остальных.
Об этом же в своем последнем послании Федеральному собранию говорил президент, отмечается в докладе. Однако, оговариваются авторы, правительство пока не спешит выполнять его поручения. В планах Минфина на ближайшие два года получить всего 24 миллиарда рублей от приватизации.
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