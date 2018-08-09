Государству посоветовали избавляться от компаний

Эксперты проанализировали состояние и показатели 16 государственных и 133 частных компаний в период с 2006 по 2016 годы. Выяснилось, что все это время частные предприятия (с долей государства меньше десяти процентов) сильно опережали государственные по размеру дивидендов и уровню рентабельности собственного капитала (отношение прибыли к собственным средствам компании).

Кроме того, большинство частных компаний опережали своих государственных конкурентов по показателям долговой нагрузки (отношение чистого долга к доналоговой прибыли) — они была ниже. Ситуация изменилась только в 2016 году. Авторы связывают это с тем, что госкомпаниям под действием санкций пришлось срочно погашать долги.

Одна из причин, почему госкомпании уступают частным — лежащая на них социальная нагрузка, отмечают аналитики. Они вынуждены покупать неэффективное российское оборудование, снижать цены для отдельных категорий клиентов.

Авторы доклада уверены, что для развития экономики страны государство должно прибегнуть у массовой приватизации: полностью продать доли в компаниях тех отраслей, где на госпредприятия приходится менее двух третей рынка, и существенно снизить во всех остальных.