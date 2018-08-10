Эксперт прокомментировал заявление Медведева об «экономической войне»

Экономический эксперт Антон Шабанов прокомментировал RT заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева , который назвал «объявлением экономической войны» планы Вашингтона ввести новый пакет санкций в отношении Москвы.

«Если планируемые конгрессом жёсткие санкции об ограничении деятельности российских банков, финансовой деятельности и так далее будут введены, то действительно открывается полноценная финансовая война. И здесь, разумеется, как-то нужно будет реагировать, чтобы общий рынок привести к единому здравому балансу», — сказал он.

Шабанов добавил, что ответные меры российской стороны могут быть самыми разными.

«Прежде всего, это разрыв отношений и в том числе ответные экономические санкции на поставку каких-либо товаров, которые США закупают только у нас, — это, как правило, какие-то ресурсы, металлы и так далее. Эти ответы могут быть самыми разными… Однако я хочу отдельно подчеркнуть, что любые санкционные и контрсанкционные войны никогда в конечном итоге не приводят к положительным результатам у всех сторон, причём не только конфликтующих, но и тех, кто сотрудничает с ними. В итоговом плюсе не окажется вообще никто», — подчеркнул эксперт.

Ранее Медведев прокомментировал намерение США ввести новые антироссийские санкции.