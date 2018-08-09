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Депутат объяснил новые антироссийские санкции США политикой сдерживания
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Депутат объяснил новые антироссийские санкции США политикой сдерживания 

Rambler News Service 41 минуту назад
США намерены ввести новые антироссийские санкции в рамках политики сдерживания, которую они проводят в не только в отношении России, но и Китая, Ирана и других стран, [рассказал] (https://rns.online/opinions/Spravitsya-li-rossiiskaya-ekonomika-s-novimi-sanktsiyami-SSHa-2018-08-09/) RNS первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.
По его словам, это на самом деле никак не связано с «делом Скрипалей», в причастности к которому Запад продолжает бездоказательно обвинять Россию, а сами Скрипали живы и здоровы.
«Это даже не экономическая война, а больше: такая война ведется за ресурсы, за доминирование. А когда целью ставится снести существующий строй, когда лелеется надежда вызвать недовольство среди граждан из-за плохой экономической конъюнктуры и спонсировать те или иные протестные движения, вплоть до цветных революций, я думаю, это уже не экономическая война, а жесткая геополитическая борьба, ничуть не меньше той, что была во времена холодной войны», — сказал Гутенев.
По его словам, российская экономика справится с новыми санкциями, которые не приведут к значительным негативным последствиям.
Гутенев добавил, что новые ограничения позволят увеличить эффективность российского банковского сектора, а также ускорить импортозамещение и спровоцировать возврат оффшорных денег в отечественную экономику.
Ранее Госдепартамент США объявил, что в отношении России будут введены санкции в рамках американского закона 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием, в связи с тем, что Москва якобы причастна к инциденту в Солсбери. Ожидается, что первый пакет санкций будет введен 22 августа.
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