Депутат объяснил новые антироссийские санкции США политикой сдерживания

США намерены ввести новые антироссийские санкции в рамках политики сдерживания, которую они проводят в не только в отношении России, но и Китая, Ирана и других стран, [рассказал] (https://rns.online/opinions/Spravitsya-li-rossiiskaya-ekonomika-s-novimi-sanktsiyami-SSHa-2018-08-09/) RNS первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев

По его словам, это на самом деле никак не связано с «делом Скрипалей», в причастности к которому Запад продолжает бездоказательно обвинять Россию, а сами Скрипали живы и здоровы.

«Это даже не экономическая война, а больше: такая война ведется за ресурсы, за доминирование. А когда целью ставится снести существующий строй, когда лелеется надежда вызвать недовольство среди граждан из-за плохой экономической конъюнктуры и спонсировать те или иные протестные движения, вплоть до цветных революций, я думаю, это уже не экономическая война, а жесткая геополитическая борьба, ничуть не меньше той, что была во времена холодной войны», — сказал Гутенев.

По его словам, российская экономика справится с новыми санкциями, которые не приведут к значительным негативным последствиям.

Гутенев добавил, что новые ограничения позволят увеличить эффективность российского банковского сектора, а также ускорить импортозамещение и спровоцировать возврат оффшорных денег в отечественную экономику.