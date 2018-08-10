Решение ВТО улучшит условия доступа для газа из России в ЕС, заявили в МЭР

"Принятые решения по всем трем блокам мер способны улучшить условия доступа российского природного газа на рынок ЕС, а также выровнять условия конкуренции на рынке ЕС для российских поставщиков услуг трубопроводного транспорта, и, таким образом, представляют коммерческий интерес для российских поставщиков газа и услуг по его транспортировке", — говорится в сообщении.

РФ в 2014 году начала процедуру разбирательства в ВТО в связи с применением ЕС третьего энергопакета. В марте 2016 года была собрана группа арбитров ВТО для рассмотрения этого дела. Действующий в ЕС «третий энергопакет» подразумевает, что собственниками расположенных в регионе магистральных трубопроводов не могут быть компании, которые занимаются добычей газа. Эти требования создавали препятствия для строительства, например, «Южного потока», от которого пришлось отказаться.