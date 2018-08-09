В Плехановском университете пройдет финансово-экономический форум «Актуальный диалог»

МОСКВА, 9 августа. / ТАСС /. В РЭУ им. Г. В. Плеханова состоится финансово-экономический Форум «Актуальный диалог», в работе которого примут участие представители органов власти, бизнеса, науки и образования РФ и стран ЕАЭС

Целью форума является поиск нового баланса в глобальной и национальной экономике, определение принципов «экономики доверия» и осознание роли России в этом процессе.

За последние годы в развитии финансового рынка и деятельности его участников произошли серьезные изменения. К работе банков и финансовых институтов появились новые требования, а в деятельности участников финансового рынка появились новые продукты и технологии, меняющие традиционные представления о будущем финансового рынка.

В таких условиях необходим поиск нового баланса в глобальной экономике, определение принципов «экономики доверия» и осознание роли России в этом процессе. Эту работу следует продолжать на регулярной основе, в том числе в формате дискуссии по вопросам модернизации финансового рынка в условиях развития регулирования в данной сфере, новых технологических сдвигов, изменения структуры финансового сектора экономики России и мировой экономики.

Среди участников: представители исполнительной и законодательной власти, руководство ЦБ и профильных бизнес-ассоциаций и объединений, руководители крупных финансовых институтов, международных организаций, топ-менеджеры российского бизнеса, ученые, консультанты, исследователи, общественные деятели.

К участию в конференции приглашены:

Орешкин М. С., Министр экономического развития РФ;

Сторчак С. А., заместитель министра финансов РФ;

Юдаева К. В., Первый заместитель Председателя ЦБ РФ;

Клепач А. Н., Заместитель Председателя — член Правления Внешэкономбанка

В рамках конференции будут обсуждаться вопросы новой экономической политики в условиях многополярности, перспективы единого финансового рынка ЕАЭС, а также новые возможности для роста российской экономики в условиях санкций.

Более подробная информация о мероприятии, контакты и регистрация на сайте interconf.rea.ru