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В Плехановском университете пройдет финансово-экономический форум «Актуальный диалог»
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В Плехановском университете пройдет финансово-экономический форум «Актуальный диалог» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. В РЭУ им. Г. В. Плеханова состоится финансово-экономический Форум «Актуальный диалог», в работе которого примут участие представители органов власти, бизнеса, науки и образования РФ и стран ЕАЭС.
Целью форума является поиск нового баланса в глобальной и национальной экономике, определение принципов «экономики доверия» и осознание роли России в этом процессе.
За последние годы в развитии финансового рынка и деятельности его участников произошли серьезные изменения. К работе банков и финансовых институтов появились новые требования, а в деятельности участников финансового рынка появились новые продукты и технологии, меняющие традиционные представления о будущем финансового рынка.
В таких условиях необходим поиск нового баланса в глобальной экономике, определение принципов «экономики доверия» и осознание роли России в этом процессе. Эту работу следует продолжать на регулярной основе, в том числе в формате дискуссии по вопросам модернизации финансового рынка в условиях развития регулирования в данной сфере, новых технологических сдвигов, изменения структуры финансового сектора экономики России и мировой экономики.
Среди участников: представители исполнительной и законодательной власти, руководство ЦБ и профильных бизнес-ассоциаций и объединений, руководители крупных финансовых институтов, международных организаций, топ-менеджеры российского бизнеса, ученые, консультанты, исследователи, общественные деятели.
К участию в конференции приглашены:
Орешкин М. С., Министр экономического развития РФ;
Сторчак С. А., заместитель министра финансов РФ;
Мишустин М. В., Руководитель Федеральная налоговая служба;
Аксаков А. Г. , Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку;
Юдаева К. В., Первый заместитель Председателя ЦБ РФ;
Клепач А. Н., Заместитель Председателя — член Правления Внешэкономбанка;
Листов Б. П., Председатель Правления АО «Россельхозбанк»;
Задорнов М. М., Председатель Правления ПАО Банк «ФК Открытие»;
Бельянинов А. Ю. , Председатель правления Евразийского банка развития и другие.
В рамках конференции будут обсуждаться вопросы новой экономической политики в условиях многополярности, перспективы единого финансового рынка ЕАЭС, а также новые возможности для роста российской экономики в условиях санкций.
Более подробная информация о мероприятии, контакты и регистрация на сайте interconf.rea.ru
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