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В России вернулись к идее отказаться от доллара
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Сенатор предложил в ответ на санкции США отказаться от доллара 

Газета.Ru 3 часа назад
Член Совета федерации, зампред комитета по науке Игорь Морозов заявил, что в ответ на санкции США Россия должна отказаться от использования доллара. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
"Конечно же, мы должны ответить и в первую очередь отказаться вместе с нашими партнерами по целому ряду экономических и интеграционных группировок от доллара и перейти на национальную валюту. Это то, о чем шла речь, на последнем саммите БРИКС. Это будет не только наш ответ, но и всего мирового сообщества, против которого развязываются войны", — сказал Морозов.
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Сенатор отметил, что Россия уже начинает торговать с Китаем и Ираном, используя национальную валюту, а на уровне БРИКС сформирован целый пул резервных национальных валют.
По словам парламентария, это и является самым мощным раздражителем для США. Заявление же Госдепа сенатор называет "очередной антироссийской кампанией" и, если бы не было дела Скрипалей, был бы найден другой повод или создан очередной "миф".
Ранее член комитета Совета федерации по международным делам Олег Морозов сообщил, что введение новых санкций со стороны США "вполне реально".
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