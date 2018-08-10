Глава ВТО опасается глобальной торговой войны

«Неважно, называете вы нынешнюю ситуацию торговой войной или же нет, безусловно, первые выстрелы уже прозвучали», — сказал глава ВТО в интервью газете The Independent

Он отметил, что санкции, квоты и пошлины являются главными факторами, которые могут остановить рост мировой экономики.

При этом, по мнению Азеведо, принимаемые меры, способствующие импорту, быстро исчерпывают себя, а сам объем импорта стремительно сокращается на фоне увеличения числа ограничительных мер.

В начале июля текущего года президент США Дональд Трамп обвинил ВТО в «плохом обращении» с Соединенными Штатами и призвал организацию изменить свое отношение к Штатам, пригрозив санкциями.

Ранее News.ru писал о том, что Трамп назвал Всемирную торговую организацию «всеобщим бедствием».