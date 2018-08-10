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Глава ВТО опасается глобальной торговой войны
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Глава ВТО опасается глобальной торговой войны 

News.ru 52 минуты назад
Фото: News.ru
Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо опасается начала глобальной торговой войны. По его мнению, экономический рост во всем мире находится под угрозой.
«Неважно, называете вы нынешнюю ситуацию торговой войной или же нет, безусловно, первые выстрелы уже прозвучали», — сказал глава ВТО в интервью газете The Independent.
Он отметил, что санкции, квоты и пошлины являются главными факторами, которые могут остановить рост мировой экономики.
При этом, по мнению Азеведо, принимаемые меры, способствующие импорту, быстро исчерпывают себя, а сам объем импорта стремительно сокращается на фоне увеличения числа ограничительных мер.
В начале июля текущего года президент США Дональд Трамп обвинил ВТО в «плохом обращении» с Соединенными Штатами и призвал организацию изменить свое отношение к Штатам, пригрозив санкциями.
Ранее News.ru писал о том, что Трамп назвал Всемирную торговую организацию «всеобщим бедствием».
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