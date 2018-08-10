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МИД России прокомментировал желание США добиться улучшения отношений санкциями
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МИД России прокомментировал желание США добиться улучшения отношений санкциями 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Науэрт о работе с Москвой с помощью набора инструментов, одним из которых являются санкции. Об этом она написала в Facebook.
«Что же это за набор-то, «при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США»? И хотелось бы пару примеров того, где и как этот «набор» сработал», — высказала недоумение Захарова.
Реакция представителя Москвы последовала спустя несколько часов после заявления Науэрт о том, что Вашингтон может попытаться заставить какое-либо правительство вести себя иначе, и обладает для этого широким спектром возможностей.
Вашингтон пообещал ввести новые санкции против России 22 августа из-за приписываемой Москве причастности к отравлению в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Москва неоднократно отвергала обвинения в свой адрес. После этого Захарова заявила, что Россия займется проработкой ответных мер. «Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор [с Россией] с позиции силы и ультиматумов бесполезен и бесперспективен», — пояснила она.
После сообщения о введении санкций курс рубля на валютных биржах упал. Котировки крупнейших российских компаний также снизились.
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