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В ФРГ оценили влияние продуктового эмбарго России
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В ФРГ оценили влияние продуктового эмбарго России 

Газета.Ru 1 час назад
В министерстве по вопросам продовольствия и сельского хозяйства Германии заявили, что влияние продовольственного эмбарго России на ФРГ оценивается как ограниченное. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным агентства, в 2015 году доходы в секторе сельского хозяйства ФРГ упали на 0,3% из-за российского эмбарго.
Как отмечается, доходы пищевой промышленности Германии упали на 0,4%.
При этом сокращение оборота сельхозтоваров между двумя странами удалось компенсировать переориентацией на другие рынки.
Ранее сообщалось, что потери зарубежных стран от введения Россией продуктового эмбарго составляют около $8,3 млрд в год.
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