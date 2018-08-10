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РФ ответит на объявление экономической войны
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Медведев: Россия отреагирует на объявление экономической войны 

Российская Газета 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Возможные запреты на деятельность отечественных банков или на использование американской валюты со стороны США премьер-министр Дмитрий Медведев считает объявлением экономической войны, на которую России придется отвечать.
— Если последует что-то подобное, типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно назвать совершенно прямо — это объявление экономической войны, — заявил председатель правительства во время встречи с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.
— И на эту войну необходимо будет реагировать: экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья должны это понимать.
Он повторил позицию, что все санкции в отношении России вводятся и вводились специально, чтобы ограничить нашу страну, делалось это неоднократно. "Это делается для того, чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле", — подчеркнул Медведев.
— Мы понимаем, что в значительной степени это ограничение нашей экономической мощи, — добавил премьер.
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