РФ ответит на объявление экономической войны

Медведев: Россия отреагирует на объявление экономической войны

Возможные запреты на деятельность отечественных банков или на использование американской валюты со стороны США премьер-министр Дмитрий Медведев считает объявлением экономической войны, на которую России придется отвечать.

— Если последует что-то подобное, типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно назвать совершенно прямо — это объявление экономической войны, — заявил председатель правительства во время встречи с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.

— И на эту войну необходимо будет реагировать: экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья должны это понимать.

Он повторил позицию, что все санкции в отношении России вводятся и вводились специально, чтобы ограничить нашу страну, делалось это неоднократно. "Это делается для того, чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле", — подчеркнул Медведев.