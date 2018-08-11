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Россия «готова к экономической войне с США» из-за санкций
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Россия «готова к экономической войне с США» из-за санкций 

ИноСМИ 20 часов назад
Фото: ИноСМИ
Москва сегодня предупредила, что будет рассматривать любые американские санкции, направленные против российских банков, как начало экономической войны с Вашингтоном и что она ответит рядом мер. «Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо — это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать», — заявил Дмитрий Медведев. Комментарии российского премьер-министра появились после того, как Соединенные Штаты объявили в среду, что введут новые санкции в отношении России из-за нападения в Солсбери, которое Государственный департамент США назвал «нарушением международного права». Кремль отрицает, что это он стоит за отравлением бывшего российского двойного агента и его дочери в марте в Солсбери. Первоначальный пакет санкций США вступит в силу в этом месяце и, вероятно, будет включать в себя запреты на экспорт в Россию чувствительных технологий и товаров для сферы национальной безопасности. Ввод в действие второго, более серьезного пакета санкций может последовать в ноябре, «если исполнительная власть не сможет подтвердить, что Россия больше не использует химическое оружие или предоставить надежные гарантии того, что она не будет использовать его в будущем», сказал чиновник Госдепартамента США. Россия заявила, что не будет выполнять требования США об открытии для инспекции предполагаемых объектов, связанных с химическим оружием. Отдельное законодательство, внесенное на прошлой неделе в виде законопроекта сенаторами от Республиканской и Демократической партий, предлагает ввести ограничения на операции ряда российских государственных банков, а также запрет на использование ими доллара. «Наша цель состоит в том, чтобы изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против России Путина, пока он не уймется и не прекратит вмешательство в избирательный процесс в США, не остановит кибератаки на американскую инфраструктуру, не удалит Россию с Украины и не свернет усилия по созданию хаоса в Сирии», — говорит сенатор-республиканец Линдси Грэм в своем заявлении по поводу внесения законопроекта. Обеспокоенность американскими санкциями опустила российский рубль до двухлетнего минимума. Официальные лица в Москве предупредили, что в ответ на санкции Россия может ограничить экспорт в США ракетных двигателей РД-180. Они используются в ракетах «Атлас V», запускающих американские военные спутники. Комментарии R Geminder США покупают у России двигатели, которые питают ракеты, защищающие США от России? Кто вел переговоры об этом? Кажется столь же глупым, как и то, что Европа покупает у России больше всего необходимого ей газа, который Россия отключает всякий раз, когда это ей нужно. Peter Snowdown Я смотрю, до сих пор живы идеи величия СССР. Экономически они — мелюзга и не в состоянии привести в действие такие угрозы. Richard Hopley
Россия «готова к экономической войне с США». Я не переставал смеяться 20 минут. О, дорогая Россия, удачи с этим. Мне нужно лечь. Donovan Write «Россия „готова к экономической войне с США“ из-за санкций…» Удачи вам с этим. Я считаю, что и китайцы, и японцы производят качественную русскую водку……. Doug Nigel Для всех, кто интересуется. Показатели импорта/экспорта в паре США/Россия (речь идет не только о водке! — здесь и далее прим. автора): Объем импорта товаров из России составил 27,0 миллиарда долларов. Пять крупнейших категорий импорта: минеральное топливо (нефть) (19,4 миллиарда долларов), железо и сталь (1,6 миллиарда долларов), продукция неорганической химии (обогащенный уран) (1,4 миллиарда долларов), удобрения (815 миллиона долларов) и драгоценные камни (платина) (813 миллионов долларов). Объем экспорта товаров в Россию из США составил 11,2 миллиарда долларов. Основные категории экспорта: продукция машиностроения (2,3 миллиарда долларов), транспортные средства (2,0 миллиарда долларов), воздушные суда (2,0 миллиарда долларов), электрические машины (674 миллионов долларов) и оптические и медицинские инструменты (660 миллионов долларов).
ИноСМИ: последние новости
Россию ждут «сокрушительные» санкции, предусмотренные жестким сенатским законопроектом. Если его примут Трамп может убить восстановление мировой экономики Пустеющая казна Украины заставляет Нацбанк нервничать
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