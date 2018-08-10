Почему сенаторы принимают даже «гибельные для США» законы? Мнение эксперта

Пакет санкций, подготовленных группой американских сенаторов в соответствии с законопроектом «О защите выборов от угроз путем становления ограничений» — если они будут введены — ударят по экономике США, считает обозреватель The Hill Ричард Савайя.

Новые антироссийские ограничения, по мнению автора статьи, «вобьют клин» между США и Европой, дестабилизируют энергетический и финансовый рынки, а американские компании будут вынуждены покинуть Россию и оставить ее для конкурентов из Китая и Европы.

Российские компании пострадают чуть больше, чем при нынешних санкциях, в то время как американский бизнес будет вынужден ликвидировать совместные предприятия и понести серьезные финансовые потери, отмечает Савайя. Это означает, что российская компания, которая купит долю в проекте в любой точке мира, фактически может вытеснить американские компании, предупреждает он.

По словам Савайи, учитывая то, что некоторые из важнейших месторождений нефти исследуются и используются российскими компаниями и их китайскими партнерами, американские нефтяные компании «перейдут на скамейку запасных». Санкции коснутся даже таких важных проектов, поддерживаемых США, как строительство Трансадриатического газопровода, который поможет избавить Европу от российского «энергетического доминирования», поскольку российская компания является его миноритарным акционером.

Последствия будут ощущаться во всех отраслях: американские компании не смогут перевозить грузы по российским железным дорогам, Boeing перестанет сотрудничать с российскими авиакомпаниями, а AT&T не сможет использовать российские телефонные провода.

Американские индексные фонды и финансовые рынки также испытают потрясение, поскольку рублевые облигации от российского правительства и банков мгновенно станут незаконными активами в балансовых ведомостях. Американские компании, которые ведут торговлю в России, обнаружат, что они не могут пользоваться российскими банками из-за американского законодательства, констатирует обозреватель The Hill.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло высказал мнение, что у сенаторов нет персональной ответственности за введение санкций, именно поэтому они так легко принимают невыгодные для самих США санкционные законы.

"США идут по пути обострения отношений с Россией, несмотря на те сигналы, которые их президент Дональд Трамп постоянно посылает российскому руководству. Конгресс настроен бескомпромиссно, он считает, что санкционная политика — это инструмент, который имеет очень большие возможности для того, чтобы экономически задавить Россию со всех сторон. И в этом отношении США готовы вводить санкции, даже нанося ущерб не только своим европейским союзникам и сателлитам, но и самим себе. У сенаторов и конгрессменов нет чувства персональной ответственности, как у Трампа. У них ответственность коллективная, следовательно, она размазана. Собравшись в кучу, они ничего не боятся, именно поэтому так легко принимают, в общем-то, гибельные для США законы о продолжении санкций", — сказал Андрей Манойло.

Однако, считает он, это не может продолжаться бесконечно.

"Бесконечно накалять градус отношений с огромной страной, обладающей колоссальными ресурсами, одной из самых мощных в мире армий и ядерным оружием, в принципе невозможно. Рано или поздно обострение этих отношений может привести к кризису, в котором Соединенные Штаты, провоцирующие наступление этого кризиса, окажутся не в большинстве, а в меньшинстве. Потому что видно, что европейские союзники США не готовы вмешиваться в эту рискованную игру. Эти санкции будут продолжаться, вводиться новые до тех пор, пока американцев кто-нибудь основательно не щелкнет по носу", — отметил политолог.

"Сбербанк", "ВТБ Банк", "Банк Москвы", "Россельхозбанк", "Промсвязьбанк". На прошлой неделе группа авторитетных американских сенаторов внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с набором антироссийских мер, в том числе новыми санкциями в отношении госдолга России и крупнейших госбанков, среди которых перечислены "Внешэкономбанк"

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