«Троянский конь» Порошенко оставит Украину без транзита

В ситуации, когда проект "Северный поток-2" вовсю реализуется, Украине нужно не призывать Европу отказаться от российского газа, а рекламировать этот газ — только так Киев сможет сохранить выгодный для себя транзит. Об этом сказал эксперт Игорь Юшков

Газопровод "Северный поток — 2" — это троянский конь Кремля, считает президент Украины Петр Порошенко

"Северный поток — 2" — это троянский конь Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности. Отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение "Газпромом" решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной — это чёткие и недвусмысленные сигналы относительно истинных мотивов газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для Европейского союза", — написал глава государства на своей странице в Facebook.

Порошенко обращается к европейским партнёрам Киева "как можно быстрее избавиться от обманчивых и пагубных кремлёвских чар и твёрдо отстаивать собственную энергетическую безопасность".

Кстати, формулировка "Троянский конь" в отношении "Северного потока-2" уже использовалась украинскими политиками — в частности, главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.

"Мы, " Нафтогаз", упорно работаем над тем, чтобы объяснить нашим европейским партнёрам, почему этот проект противоречит интересам Европы и является так называемым троянским конем, за которого, если он будет построен, европейцам со временем придётся серьёзно расплачиваться", — сказал Коболев в апреле.

Нелепые страшилки

"Порошенко рассказывает сказки про пагубность "Северного потока-2", противореча сам себе. Он говорит европейцам — чем больше вы покупаете российский газ, тем хуже энергетическая безопасность. При этом российский газ идет в Европу через Украину, и по сути, призывая отказаться от этих поставок, президент предлагает лишить Украину доходов от транзита, которые ей нужны и за которые Киев, кстати, бьется. По идее, так как "Северный поток-2" вовсю реализуется, логично было бы призывать европейцев как можно активней покупать газ у России, чтобы сохранить важность транзита и свои заработки", — сказал эксперт ФБА "Экономика сегодня".

На этом фоне страшилки про троянский конь выглядят нелепо, так же как и утверждения, что Россия и дальше будет политизировать энергетическую сферу, отметил Юшков. Россия этого никогда не делала — даже во время войны с Грузией туда шел газ, и сейчас Москва, говоря о строительстве новых газопроводов, никаких политических требований не выдвигает.

"Наоборот, европейцы как раз-таки думают о энергетической безоласности, строя "Северный поток-2" — новый газопровод не будет ломаться, кроме того, в море не будет никаких украинских радикалов", — сказал эксперт.

США не помогут Украине сохранить транзит

Будет ли вариант санкций в отношении "Северного потока-2" разрабатываться Соединенными Штатами с учетом интересов Украины, прислушиваются ли к Киеву в Вашингтоне? Нет, считает эксперт, это санкционное давление, в первую очередь, нужно самим Штатам.

"Если бы в Киеве были бы более дальновидные политики, то они бы понимали, что американцам не нужен вообще российский газ как конкурент в Европе — ни по "Северному потоку-2", ни по украинскому транзиту. Американцы хотят свой СПГ туда протолкнуть, а не поменять маршрут доставки российского сырья в Европу", — пояснил Игорь Юшков, добавив, что "Соединенные Штаты недолго пробудут союзником Украины в этом вопросе, и обольщаться на этот счет Киеву не нужно".

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта выступает ряд стран, в первую очередь Украина, которая опасается, что лишится транзита российского газа в ЕС, и США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу.