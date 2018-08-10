Россия оставила Белоруссию без денег и топлива

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Reuters: Россия может ограничить Белоруссии выдачу кредитов и поставки нефтепродуктов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Россия приостановила предоставление кредитов Белоруссии и намерена ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа (СУГ) с четвертого квартала 2018 года, ссылаясь на потери своего бюджета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на протокол изменений к двухстороннему межправсоглашению и пояснительную записку "Белнефтехима".
По данным агентства, российская сторона намерена отказать Минску в предоставлении очередных кредитных траншей контролируемого РФ Евразийского фонда, а также госкредита на 2019 год.
"Российская сторона инициировала прекращение практики беспрепятственного вывоза из Российской Федерации в Республику Беларусь нефтепродуктов, мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза", — говорится в пояснительной записке к протоколу изменений межправсоглашения зампреда "Белнефтехима" Андрея Рыбакова.
По этой причине "временно заблокировано перечисление Белоруссии двух траншей кредитной линии ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития), в июле 2018 года приостановлена выплата по так называемому механизму "перетаможки", а также приостановлена работа по предоставлению в 2019 году Белоруссии госкредита до $1 миллиарда".
Reuters сообщает, что РФ ждет компенсации за поставленные ранее в Белоруссию нефтепродукты.
"Возобновление дальнейшего сотрудничества… российская сторона увязывает с решением вопроса по установлению запрета на вывоз нефтепродуктов из РФ в Республику Беларусь и компенсации потерь российского бюджета за ранее вывезенные нефтепродукты", — отмечается в записке Рыбакова.
Источник в правительстве РФ подтвердил Reuters, что Россия озабочена ростом поставок нефтепродуктов в Белоруссию, от которого страдает российский бюджет. Источник в финансовых кругах сказал, что перечисление траншей было приостановлено из-за "новых разногласий между РФ и Белоруссией по нефти и газу".
Министерство финансов Белоруссии отказалось от комментариев, министерства финансов и энергетики РФ также не стали комментировать ситуацию.

Россия — основной поставщик нефти и газа в Белоруссию

В 2017 году Россия поставила в Белоруссию 18 млн тонн нефти и 19 млрд кубических метров природного газа, в первом квартале 2018 года — 6 млрд кубических метров газа и 4,5 млн тонн нефти.
Также Москва предоставляет Минску масштабную финансовую помощь для поддержки белорусской экономики и стабилизации социально-экономического положения Белоруссии в условиях поэтапного перехода на рыночные принципы в двустороннем торговом сотрудничестве. Сейчас действуют девять межправсоглашений по предоставлению Белоруссии российских государственных кредитов: один экспортный (на строительство АЭС) и восемь финансовых.
По состоянию на середину мая 2018 года сумма задолженности Белоруссии по государственным кредитам, предоставленным РФ, составила 6,3 млрд долларов и около 60 млрд рублей. Просроченных обязательств у Белоруссии нет. Кроме того, в 2016 году Совет Евразийского фонда стабилизации и развития решил предоставить финансовый кредит Белоруссии на $2 млрд на финансирование программ макроэкономической стабильности. Предоставление кредита предусматривает выделение семи траншей в 2016-2018 годах. На данный момент выданы пять траншей на $1,6 млрд
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Комментарии3  Ещё 6 источников 
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