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Эрдоган отреагировал на обвал лиры
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Эрдоган пообещал, что Турция не проиграет в экономической войне 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя очередное падение курса турецкой лиры к доллару, заявил в пятницу, что Анкара не проиграет в экономической войне.
"Мы не проиграем в экономической войне", — приводит слова президента телеканал NTV.
Курс турецкой лиры резко упал по отношению к доллару из-за обострения конфликта между Турцией и США после отказа властей республики выпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона, который проходит по делу о причастности к террористической группировке. В пятницу курс турецкой лиры к доллару обновил исторический минимум, достигнув 5,96 лиры за доллар.
Как ожидается, в пятницу министр финансов и казначейства Берат Албайрак представит новую доктрину экономического развития Турции.
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