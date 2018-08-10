Эрдоган отреагировал на обвал лиры

Эрдоган пообещал, что Турция не проиграет в экономической войне

Президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя очередное падение курса турецкой лиры к доллару, заявил в пятницу, что Анкара не проиграет в экономической войне. "Мы не проиграем в экономической войне", — приводит слова президента телеканал NTV. Курс турецкой лиры резко упал по отношению к доллару из-за обострения конфликта между Турцией и США после отказа властей республики выпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона , который проходит по делу о причастности к террористической группировке. В пятницу курс турецкой лиры к доллару обновил исторический минимум, достигнув 5,96 лиры за доллар. Как ожидается, в пятницу министр финансов и казначейства Берат Албайрак представит новую доктрину экономического развития Турции.