ЦБ спрогнозировал ускорение инфляции в России

Годовая инфляция в России в августе, как ожидается, вырастет до 2,8-3% с 2,5%, зафиксированных в июле, сообщили в Центральном банке.

В информационно-аналитическом комментарии «Динамика потребительских цен», опубликованном на сайте ЦБ, говорится, что влияние на цены предстоящего повышения НДС с 18% до 20%, которое произойдет с января следующего года, может проявиться уже в 2018 году. Банк России сообщает, что ряд компаний планируют повысить цены на свою продукцию до конца нынешнего года. «Такая ситуация в целом соответствует опыту стран, которые ранее уже повышали НДС», — сообщают в Банке России.

Тем не менее, к концу 2018 года инфляция, по оценкам ЦБ, ожидается в интервале 3,5-4%.

В ЦБ также сообщили, что повышенная волатильность курса рубля в последние дни вызвана новостями о новых потенциальных санкциях, такие эпизоды обычно носят временный характер — рубль по-прежнему поддерживают продажи валютной выручки экспортерами, передает РИА «Новости»

Регулятор указал, что имеет достаточно инструментов для сохранения финансовой стабильности, в частности может корректировать ежедневный объем покупки на рынке валюты для Минфина

За две предыдущие торговые сессии, 8 и 9 августа, доллар и евро подскакивали на 5% каждый против рубля на фоне панических покупок валюты из-за роста санкционных рисков.