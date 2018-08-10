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ЦБ спрогнозировал ускорение инфляции
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ЦБ спрогнозировал ускорение инфляции в России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Годовая инфляция в России в августе, как ожидается, вырастет до 2,8-3% с 2,5%, зафиксированных в июле, сообщили в Центральном банке.
В информационно-аналитическом комментарии «Динамика потребительских цен», опубликованном на сайте ЦБ, говорится, что влияние на цены предстоящего повышения НДС с 18% до 20%, которое произойдет с января следующего года, может проявиться уже в 2018 году. Банк России сообщает, что ряд компаний планируют повысить цены на свою продукцию до конца нынешнего года. «Такая ситуация в целом соответствует опыту стран, которые ранее уже повышали НДС», — сообщают в Банке России.
Тем не менее, к концу 2018 года инфляция, по оценкам ЦБ, ожидается в интервале 3,5-4%.
В ЦБ также сообщили, что повышенная волатильность курса рубля в последние дни вызвана новостями о новых потенциальных санкциях, такие эпизоды обычно носят временный характер — рубль по-прежнему поддерживают продажи валютной выручки экспортерами, передает РИА «Новости».
Регулятор указал, что имеет достаточно инструментов для сохранения финансовой стабильности, в частности может корректировать ежедневный объем покупки на рынке валюты для Минфина.
За две предыдущие торговые сессии, 8 и 9 августа, доллар и евро подскакивали на 5% каждый против рубля на фоне панических покупок валюты из-за роста санкционных рисков.
В Минэкономразвития ранее в пятницу сообщили, что ослабление рубля может ускорить инфляцию в России во втором полугодии 2018 года.
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Комментарии1  Ещё 8 источников 
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