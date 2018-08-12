Власти определились с изъятием денег у крупного бизнеса

Кабмин определился с вопросом изъятия сверхдоходов у бизнеса

Правительство не планирует заставлять бизнес делиться сверхдоходами от ослабления рубля, условия работы предприятий должны быть стабильными, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов

«Я знаю, конечно, таких бизнесменов, которые делятся с государством в добровольном порядке, но, как правило, это какие-то благотворительные акции, социальные виды поддержки», — сказал Силуанов в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

Министр отметил, что правительство не планирует предлагать или намекать компаниям на необходимость таких видов поддержки, передает РИА «Новости»

Силуанов призвал взвешивать стабильность условий работы бизнеса и тот ресурс, который могло бы получить государство, нарушив договор между государством и бизнесом. «Что важнее — получить ресурс и потерять доверие?» — задался вопросом министр. Он отметил, что дополнительный ресурс от девальвации рубля будет работать в экономике в этих предприятий.

В то же время первый вице-премьер отметил, что компании могут по-разному распорядиться полученными средствами. «Если они идут на выплату дивидендов и обогащение собственников — это одно. Если вкладываются в производство, новые рабочие места — вот о чем надо говорить с этими предприятиями», — сказал он. Силуанов призвал работать не путем изъятия средств в бюджет, а сделать так, чтобы вырученные средства работали в России.

В четверг помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять у крупных металлургических и химических компаний сверхдоходы за 2017 год. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин поручил кабмину проработать эту идею.