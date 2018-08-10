Германия заступилась за Россию перед США

8 августа стало известно, что Вашингтон введет новый пакет рестриктивных мер против России из-за использования запрещенных видов вооружения. На фоне заявлений США падает рубль и акции крупнейших российских компаний.

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