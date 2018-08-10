Ещё
В Турции высказались о предпринятых США мерах
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.25
$
67.50
76.91
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
72.95
+0.01 Золото
1212.28
+0.06 РТС
1056.93
–0.63
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1397
–0.0257
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

В Турции заявили, что повышение США пошлин на сталь и алюминий противоречит правилам ВТО 

ТАСС 56 минут назад
Фото: Reuters
Повышение Соединенными Штатами пошлин на импортируемые из Турции сталь и алюминий противоречит правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении министерства торговли Турции.
"Повышение пошлин на сталь и алюминий, объявленное сегодня администрацией США, противоречит правилам ВТО. Турция осуществляет торговую политику в соответствии с правилами ВТО, а также призывает к тому же другие страны — члены организации. Мы намерены продолжать защищать права турецких экспортеров стали и алюминия от противоправных действий на международных платформах", — приводит Anadolu Ajansı текст заявления.
Президент США Дональд Трамп 10 августа "утвердил повышение вдвое пошлин на сталь и алюминий в отношении Турции". По его словам, пошлины "на алюминий сейчас будут составлять 20%, на сталь — 50%". Он также указал на то, что отношения США с "Турцией в настоящий момент не очень хорошие".
В марте США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), предоставив отсрочку ряду стран, среди них была Турция. С 1 июня эти меры вступили в действие и в отношении ближайших экономических партнеров США — Евросоюза, Канады и Мексики.
ТАСС: последние новости
Лукашенко упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции в рамках ЕАЭС Reuters: Россия может ограничить Белоруссии выдачу кредитов и поставки нефтепродуктов Ростуризм: цена на международные авиабилеты без турпакета останется прежней до 15 августа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп начал «крушить» валюты союзников России359
«Если поезда в Россию отменят, случится коллапс»189
«Делиться надо»: почему у бизнеса хотят изымать деньги131
Путин выступит с заявлением по пенсионной реформе938
ВТО поддержала Россию в споре с ЕС2
Видео
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение