В Турции высказались о предпринятых США мерах

В Турции заявили, что повышение США пошлин на сталь и алюминий противоречит правилам ВТО

Повышение Соединенными Штатами пошлин на импортируемые из Турции сталь и алюминий противоречит правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении министерства торговли Турции. "Повышение пошлин на сталь и алюминий, объявленное сегодня администрацией США, противоречит правилам ВТО. Турция осуществляет торговую политику в соответствии с правилами ВТО, а также призывает к тому же другие страны — члены организации. Мы намерены продолжать защищать права турецких экспортеров стали и алюминия от противоправных действий на международных платформах", — приводит Anadolu Ajansı текст заявления. Президент США Дональд Трамп 10 августа "утвердил повышение вдвое пошлин на сталь и алюминий в отношении Турции". По его словам, пошлины "на алюминий сейчас будут составлять 20%, на сталь — 50%". Он также указал на то, что отношения США с "Турцией в настоящий момент не очень хорошие". В марте США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), предоставив отсрочку ряду стран, среди них была Турция. С 1 июня эти меры вступили в действие и в отношении ближайших экономических партнеров США — Евросоюза , Канады и Мексики.