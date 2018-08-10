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Мы должны поддержать Америку и принять действенные меры против России
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Мы должны поддержать Америку и принять действенные меры против России 

ИноСМИ 28 минут назад
Фото: ИноСМИ
Решение Госдепартамента США о введении против России новых санкций, поводом для которых стало покушение в Солсбери с применением вещества «Новичок», — это, несомненно, хорошая новость. Однако, как это ни странно, это решение Госдепартамента указывает на то, что британцы проявляют в этом вопросе меньше активности, нежели американцы, потому что наши санкции регулирует Евросоюз. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант (Jeremy Hunt) поблагодарил Америку за «твердую поддержку в этом вопросе». По словам министра внутренних дел Саджида Джавида (Sajid Javid), это решение Госдепартамента продемонстрировало, что международное сообщество не оставит этот «дерзкий, бесчеловечный и провокационный акт безнаказанным». Мы делаем жесткие заявления, но при этом ожидаем, что всю самую тяжелую работу за нас выполнит кто-то другой. Неужели это правильно?
Новые американские санкции весьма примечательны еще по одной причине. Они представляют собой законодательное требование, поскольку Госдепартамент пришел к выводу о причастности страны к нарушению международных протоколов, касающихся химического оружия. Между тем в течение последних нескольких месяцев президент Трамп пытался наладить отношения с Владимиром Путиным. Сейчас Россия в ярости. Первоначальный пакет санкций касается экспорта американских товаров, имеющих отношение к национальной безопасности, — хотя многие из этих товаров уже находятся под запретом в соответствии с ограничениями, введенными ранее. Спустя 90 дней против России будет введен следующий пакет санкций в том случае, если Москва не предоставит «надежные гарантии» того, что она больше не станет применять химическое оружие и что она предоставит международным группам наблюдателей доступ к ее площадкам. Среди новых санкций могут оказаться снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США «Аэрофлоту» и запрет практически на весь экспорт и импорт. Угроза новых санкций уже отразилась на курсе рубля.
По сравнению с этим те меры, которые принимает Великобритания, выглядят довольно скромно. Скоро у Великобритании появится право преследовать тех, кто нарушает права человека — так называемый закон Магнитского — и замораживать счета в тех случаях, если будут доказательства того, что они угрожают жизням других людей. Однако, поскольку финансовые санкции Евросоюза уже действуют против сторонников Владимира Путина — санкции, введенные в связи с убийством Литвиненко и аннексией Крыма, — вероятность того, что они будут расширены, довольно мала. Более того, как ранее в этом году отметил президент Трамп, критикуя проект строительства газопровода между Германией и Россией, некоторым европейским странам не хватает смелости для того, чтобы более решительно выступить против президента Путина.
В соответствии с международными соглашениями о запрещении химического оружия все страны должны принять более жесткие меры против России.
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